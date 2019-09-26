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توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان"

القحطاني: الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم ببدء التشغيل

وجّه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي، وتوفير الدعم لإنجاز متطلبات التشغيل.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم في بدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى المستشفى الجامعي وإدارة الخدمات الطبية، ضمن توجه الجامعة نحو التشغيل التدريجي للمركز الطبي والمستشفى الجامعي.

واطلع على الخطة العامة للتشغيل التدريجي للمركز الطبي الذي سينطلق داخل المستشفى الجامعي من قِبل المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها.

وأوضح الدكتور "آل عيسى"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بانتقال الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي إلى الجزء الإداري داخل المستشفى.

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توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان"
سبق

وجّه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي، وتوفير الدعم لإنجاز متطلبات التشغيل.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم في بدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى المستشفى الجامعي وإدارة الخدمات الطبية، ضمن توجه الجامعة نحو التشغيل التدريجي للمركز الطبي والمستشفى الجامعي.

واطلع على الخطة العامة للتشغيل التدريجي للمركز الطبي الذي سينطلق داخل المستشفى الجامعي من قِبل المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها.

وأوضح الدكتور "آل عيسى"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بانتقال الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي إلى الجزء الإداري داخل المستشفى.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:22 PM

توجيه بتشغيل تدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي بـ"جازان"

القحطاني: الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم ببدء التشغيل

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فهد كاملي - جازان
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1,859

وجّه مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بتسهيل كل الإجراءات المتعلقة ببدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي بالمستشفى الجامعي، وتوفير الدعم لإنجاز متطلبات التشغيل.

وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانات طبية وبشرية متكاملة ستُسهم في بدء التشغيل التدريجي للمركز الطبي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى المستشفى الجامعي وإدارة الخدمات الطبية، ضمن توجه الجامعة نحو التشغيل التدريجي للمركز الطبي والمستشفى الجامعي.

واطلع على الخطة العامة للتشغيل التدريجي للمركز الطبي الذي سينطلق داخل المستشفى الجامعي من قِبل المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى، والاحتياجات اللازمة لتنفيذها.

وأوضح الدكتور "آل عيسى"، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة بانتقال الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي إلى الجزء الإداري داخل المستشفى.

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