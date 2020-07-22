النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي" الملك يطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد بالمهرة

مشروع يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة بالمحافظة

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة.

وعبّر الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، عن سعادته بإطلاق مشروع كسوة عيد الأضحى للأطفال بالمحافظة، الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والنازحين، مثمّنًا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.

يذكر أن مشروع كسوة العيد يشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ من بينها المهرة، ويستهدف 1,500 أسرة بإجمالي 4,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي" الملك يطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد بالمهرة
سبق

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة.

وعبّر الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، عن سعادته بإطلاق مشروع كسوة عيد الأضحى للأطفال بالمحافظة، الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والنازحين، مثمّنًا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.

يذكر أن مشروع كسوة العيد يشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ من بينها المهرة، ويستهدف 1,500 أسرة بإجمالي 4,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:50 PM

"إغاثي" الملك يطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد بالمهرة

مشروع يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة بالمحافظة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
312

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة.

وعبّر الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، عن سعادته بإطلاق مشروع كسوة عيد الأضحى للأطفال بالمحافظة، الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والنازحين، مثمّنًا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.

يذكر أن مشروع كسوة العيد يشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ من بينها المهرة، ويستهدف 1,500 أسرة بإجمالي 4,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,494
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,095
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,219

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة