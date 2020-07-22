"إغاثي" الملك يطلق "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة العيد بالمهرة

مشروع يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة بالمحافظة

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع "فرحتهم أمل" لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منه 4,500 طفل وطفلة.



وعبّر الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة سالم نيمر، عن سعادته بإطلاق مشروع كسوة عيد الأضحى للأطفال بالمحافظة، الذي يعد لفتة إنسانية لإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والنازحين، مثمّنًا الدعم السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومركز الملك سلمان للإغاثة، لليمن بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص، وجهودهم في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة.



يذكر أن مشروع كسوة العيد يشمل 10 محافظات على مستوى الجمهورية؛ من بينها المهرة، ويستهدف 1,500 أسرة بإجمالي 4,500 طفل وطفلة من الأيتام والنازحين في مديريتي الغيضة وسيحوت بالمهرة.