كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 81.46 مليونًا

الوفيات مليون و779597.. الولايات المتحدة بالصدارة

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 81.46 مليونًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و779597.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.