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صندوق الاستثمار الروسي: نسعى لزيادة استثماراتنا مع السعودية

ديمترييف الْتقى الفالح وناقش مشاريع في قطاعات عدة بينها البتروكيماويات

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء: إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع السعودية.

ووفق "رويترز"؛ فقد الْتقى رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين آخرين في الرياض؛ لمناقشة مشاريع في قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، والكيماويات الغازية، وخدمات حقول النفط، ومجالات أخرى؛ وفق ما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قد قال في الشهر الماضي: إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية، مع شركة أرامكو السعودية.

وقال الفالح أمس الأربعاء: إن أرامكو جادّة في شراء حصة في المشروع؛ لكنه أشار إلى أنه لم يتفق بعد على السعر أو على شروط الصفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صندوق الاستثمار الروسي: نسعى لزيادة استثماراتنا مع السعودية
سبق

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء: إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع السعودية.

ووفق "رويترز"؛ فقد الْتقى رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين آخرين في الرياض؛ لمناقشة مشاريع في قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، والكيماويات الغازية، وخدمات حقول النفط، ومجالات أخرى؛ وفق ما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قد قال في الشهر الماضي: إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية، مع شركة أرامكو السعودية.

وقال الفالح أمس الأربعاء: إن أرامكو جادّة في شراء حصة في المشروع؛ لكنه أشار إلى أنه لم يتفق بعد على السعر أو على شروط الصفقة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:19 AM

صندوق الاستثمار الروسي: نسعى لزيادة استثماراتنا مع السعودية

ديمترييف الْتقى الفالح وناقش مشاريع في قطاعات عدة بينها البتروكيماويات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء: إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع السعودية.

ووفق "رويترز"؛ فقد الْتقى رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين آخرين في الرياض؛ لمناقشة مشاريع في قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، والكيماويات الغازية، وخدمات حقول النفط، ومجالات أخرى؛ وفق ما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قد قال في الشهر الماضي: إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية، مع شركة أرامكو السعودية.

وقال الفالح أمس الأربعاء: إن أرامكو جادّة في شراء حصة في المشروع؛ لكنه أشار إلى أنه لم يتفق بعد على السعر أو على شروط الصفقة.

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