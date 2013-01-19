صندوق الاستثمار الروسي: نسعى لزيادة استثماراتنا مع السعودية

ديمترييف الْتقى الفالح وناقش مشاريع في قطاعات عدة بينها البتروكيماويات

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس الأربعاء: إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع السعودية.

ووفق "رويترز"؛ فقد الْتقى رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين آخرين في الرياض؛ لمناقشة مشاريع في قطاعات تكرير النفط، والبتروكيماويات، والكيماويات الغازية، وخدمات حقول النفط، ومجالات أخرى؛ وفق ما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قد قال في الشهر الماضي: إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية، مع شركة أرامكو السعودية.

وقال الفالح أمس الأربعاء: إن أرامكو جادّة في شراء حصة في المشروع؛ لكنه أشار إلى أنه لم يتفق بعد على السعر أو على شروط الصفقة.