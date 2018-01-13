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صفر فما دون .. شاهد الضباب يجتاح الشمالية وطريف وطرقهما السريعة

تدنٍّ في مدى الرؤية يحاول معه قائدو المركبات الحذر خصوصًا بـ"الدولى"

تشهد مناطق شمال المملكة، حالات جوية قارسة البرودة، خاصة في مدينة طريف؛ حيث وصلت أدنى درجة حرارة لتلامس حاجز الصفر المئوي وما دون الصفر المئوي؛ حسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل: أوضحت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: طريف - عرعر - رفحاء - العويقيلة.

كما رصدت عدسة "سبق" في مدينة طريف، حالة الإنذار المبكر في الصباح الباكر؛ حيث اجتاح الضباب المدينة بكاملها والأجزاء المجاورة لها، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مع تدنٍّ في الرؤية، وتوخّي الحذر من قائدي المركبات، وخصوصًا على الطريق الدولي.

طريف الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صفر فما دون .. شاهد الضباب يجتاح الشمالية وطريف وطرقهما السريعة
سبق

تشهد مناطق شمال المملكة، حالات جوية قارسة البرودة، خاصة في مدينة طريف؛ حيث وصلت أدنى درجة حرارة لتلامس حاجز الصفر المئوي وما دون الصفر المئوي؛ حسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل: أوضحت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: طريف - عرعر - رفحاء - العويقيلة.

كما رصدت عدسة "سبق" في مدينة طريف، حالة الإنذار المبكر في الصباح الباكر؛ حيث اجتاح الضباب المدينة بكاملها والأجزاء المجاورة لها، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مع تدنٍّ في الرؤية، وتوخّي الحذر من قائدي المركبات، وخصوصًا على الطريق الدولي.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
09:42 AM

صفر فما دون .. شاهد الضباب يجتاح الشمالية وطريف وطرقهما السريعة

تدنٍّ في مدى الرؤية يحاول معه قائدو المركبات الحذر خصوصًا بـ"الدولى"

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بندر الدغمي - طريف
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تشهد مناطق شمال المملكة، حالات جوية قارسة البرودة، خاصة في مدينة طريف؛ حيث وصلت أدنى درجة حرارة لتلامس حاجز الصفر المئوي وما دون الصفر المئوي؛ حسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وفي التفاصيل: أوضحت "الأرصاد" أن منطقة الحدود الشمالية تشهد حالة من الضباب تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل: طريف - عرعر - رفحاء - العويقيلة.

كما رصدت عدسة "سبق" في مدينة طريف، حالة الإنذار المبكر في الصباح الباكر؛ حيث اجتاح الضباب المدينة بكاملها والأجزاء المجاورة لها، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، مع تدنٍّ في الرؤية، وتوخّي الحذر من قائدي المركبات، وخصوصًا على الطريق الدولي.

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