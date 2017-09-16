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السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن بـ500 مليون دولار

تدفعها للأمم المتحدة بعد 10 أيام

أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".

وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن بـ500 مليون دولار
سبق

أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".

وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
06:47 PM

السعودية تدعم الأنشطة الإنسانية في اليمن بـ500 مليون دولار

تدفعها للأمم المتحدة بعد 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
2,052

أعلن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك، اليوم الاثنين، أن السعودية ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن "لوكوك" قوله: "إن السعودية تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر الجاري".

وأوضح المسؤول الأممي أن الإمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,605
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,888
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,824
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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35,342

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