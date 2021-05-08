المركز الوطني للأرصاد ينبّه لأمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.