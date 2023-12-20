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"جوجل بلاي" تتيح تقنية فريدة من نوعها لمحبي الأفلام والمسلسلات

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية حاليًا، تقنية جديدة فريدة من نوعها عبر متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني لمحبي الأفلام والمسلسلات.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول التقنية الجديدة الموجودة عبر خدمة "الأفلام" في متجر "جوجل بلاي"، والتي تتيح -لأول مرة- إمكانية البحث عن محتوى على تطبيقات المشاهدة مدفوعة الأجر "نتفلكس" و"ديزني بلس".

وتسير "جوجل" بتلك الطريقة على درب شركة "أبل" الأمريكية، التي أتاحت تقنية مشابهة في خدمتها "أبل تي في بلس"؛ ولكن لا تبحث بتلك الدقة عن المحتوى على الأفلام والمسلسلات.

وللبحث عبر تطبيق "بلاي موفيز" على محتوى في "نتفلكس" و"ديزني بلس"؛ ينبغي أن تقوم بمجموعة من الخطوات.

وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

- افتح تطبيق "جوجل بلاي"، ثم اذهب إلى خدمة "بلاي موفيز".

- انتقل إلى "إدارة الخدمات".

- اختر من بين خدمات البث، خدمة البحث على نتفلكس ثم اضغط على "ديزني بلس".

وأوضحت "جوجل" أن تلك التقنية حاليًا متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدعمها في وقت لاحق لباقي دول العالم.

ولا تدعم تقنيات "جوجل" خدمات "بث التلفزيون المباشر".

جوجل بلاي جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل بلاي" تتيح تقنية فريدة من نوعها لمحبي الأفلام والمسلسلات
سبق

أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية حاليًا، تقنية جديدة فريدة من نوعها عبر متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني لمحبي الأفلام والمسلسلات.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول التقنية الجديدة الموجودة عبر خدمة "الأفلام" في متجر "جوجل بلاي"، والتي تتيح -لأول مرة- إمكانية البحث عن محتوى على تطبيقات المشاهدة مدفوعة الأجر "نتفلكس" و"ديزني بلس".

وتسير "جوجل" بتلك الطريقة على درب شركة "أبل" الأمريكية، التي أتاحت تقنية مشابهة في خدمتها "أبل تي في بلس"؛ ولكن لا تبحث بتلك الدقة عن المحتوى على الأفلام والمسلسلات.

وللبحث عبر تطبيق "بلاي موفيز" على محتوى في "نتفلكس" و"ديزني بلس"؛ ينبغي أن تقوم بمجموعة من الخطوات.

وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

- افتح تطبيق "جوجل بلاي"، ثم اذهب إلى خدمة "بلاي موفيز".

- انتقل إلى "إدارة الخدمات".

- اختر من بين خدمات البث، خدمة البحث على نتفلكس ثم اضغط على "ديزني بلس".

وأوضحت "جوجل" أن تلك التقنية حاليًا متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدعمها في وقت لاحق لباقي دول العالم.

ولا تدعم تقنيات "جوجل" خدمات "بث التلفزيون المباشر".

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
05:35 PM

"جوجل بلاي" تتيح تقنية فريدة من نوعها لمحبي الأفلام والمسلسلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أتاحت شركة "جوجل" الأمريكية حاليًا، تقنية جديدة فريدة من نوعها عبر متجر "جوجل بلاي" الإلكتروني لمحبي الأفلام والمسلسلات.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا حول التقنية الجديدة الموجودة عبر خدمة "الأفلام" في متجر "جوجل بلاي"، والتي تتيح -لأول مرة- إمكانية البحث عن محتوى على تطبيقات المشاهدة مدفوعة الأجر "نتفلكس" و"ديزني بلس".

وتسير "جوجل" بتلك الطريقة على درب شركة "أبل" الأمريكية، التي أتاحت تقنية مشابهة في خدمتها "أبل تي في بلس"؛ ولكن لا تبحث بتلك الدقة عن المحتوى على الأفلام والمسلسلات.

وللبحث عبر تطبيق "بلاي موفيز" على محتوى في "نتفلكس" و"ديزني بلس"؛ ينبغي أن تقوم بمجموعة من الخطوات.

وتأتي تلك الخطوات على النحو التالي:

- افتح تطبيق "جوجل بلاي"، ثم اذهب إلى خدمة "بلاي موفيز".

- انتقل إلى "إدارة الخدمات".

- اختر من بين خدمات البث، خدمة البحث على نتفلكس ثم اضغط على "ديزني بلس".

وأوضحت "جوجل" أن تلك التقنية حاليًا متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وستدعمها في وقت لاحق لباقي دول العالم.

ولا تدعم تقنيات "جوجل" خدمات "بث التلفزيون المباشر".

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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
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