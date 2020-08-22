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"الصحة": 1374 حالة تعافٍ جديدة من كورونا.. و1184 إصابة

الصين تختبر على البشر لقاحاً لـ"كورونا" منتج داخل حشرات

يمنع العدوى دون آثار جانبية واضحة

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، اليوم (السبت)، أن الصين وافقت على إجراء اختبارات على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، تتم زراعته داخل خلايا حشرات.

وبينت حكومة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي، أن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرّع الإنتاج على نطاق واسع، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللقاح، الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية.

وأشارت إلى أنه، عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى "كورونا" دون آثار جانبية واضحة.

ويقود العلماء الصينيون بالفعل العمل على ثمانية لقاحات أخرى محتملة على الأقل مضادة لفيروس كورونا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

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الصين تختبر على البشر لقاحاً لـ"كورونا" منتج داخل حشرات
سبق

أعلنت الحكومة المحلية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، اليوم (السبت)، أن الصين وافقت على إجراء اختبارات على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، تتم زراعته داخل خلايا حشرات.

وبينت حكومة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي، أن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرّع الإنتاج على نطاق واسع، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللقاح، الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية.

وأشارت إلى أنه، عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى "كورونا" دون آثار جانبية واضحة.

ويقود العلماء الصينيون بالفعل العمل على ثمانية لقاحات أخرى محتملة على الأقل مضادة لفيروس كورونا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
06:55 PM

الصين تختبر على البشر لقاحاً لـ"كورونا" منتج داخل حشرات

يمنع العدوى دون آثار جانبية واضحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة المحلية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، اليوم (السبت)، أن الصين وافقت على إجراء اختبارات على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، تتم زراعته داخل خلايا حشرات.

وبينت حكومة تشنغدو في إشعار على وسائل التواصل الاجتماعي، أن استخدام خلايا الحشرات لزراعة بروتينات من أجل الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وهو الأول من نوعه في الصين، يمكن أن يُسرّع الإنتاج على نطاق واسع، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن اللقاح، الذي طوره مستشفى ويست تشاينا بجامعة سيتشوان في تشنغدو، حصل على موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للدخول في تجربة سريرية.

وأشارت إلى أنه، عند اختبار اللقاح على القرود، ظهر أنه يمنع عدوى "كورونا" دون آثار جانبية واضحة.

ويقود العلماء الصينيون بالفعل العمل على ثمانية لقاحات أخرى محتملة على الأقل مضادة لفيروس كورونا دخلت مراحل مختلفة من التجارب السريرية.

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