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"الطيران المدني" و"الاتصالات": الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات الجيل الخامس

الترددات المستخدمة تكفل سيرها دون حدوث أي مخاطر للتداخل

أوضحت الھيئة العامة للطيران المدني وھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان مشترك أن أنظمة الملاحة الجوية في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، وأن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيھا أقصى درجات السلامة الجوية.
وبينت الھيئة العامة للطيران المدني أنھا تعمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وتتابع عن كثب التطورات التقنية بما فيھا المعايير الجديدة لترددات شبكة الجيل الخامس، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطيران في المنطقة مع التركيز على عنصر السلامة، وتحقيق أعلى معايير في انسيابية الحركة الجوية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).
من جانبھا، أكّدت ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النطاقات الترددية لشبكة الجيل الخامس في المملكة محددة وفق معايير فنية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية لأكثر من (40) دولة حول العالم، مشيرةً إلى دورھا كمنظم وطني للطيف الترددي بتمكين ودعم مختلف الخدمات الراديوية للقطاعات الوطنية في مجال الدفاع والأمن والفضاء والطيران والاتصالات والأرصاد وغيرھا، حيث تحرص على تمكين خدمات ذات موثوقية عالية وبشكل آمن لجميع المستخدمين والتي منھا أنظمة الملاحة على متن الطائرات، وأن ھذه الأنظمة المستخدمة في مأمن من مخاطر التداخلات الراديوية عبر شبكات الجيل الخامس.

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"الطيران المدني" و"الاتصالات": الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات الجيل الخامس
سبق

أوضحت الھيئة العامة للطيران المدني وھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان مشترك أن أنظمة الملاحة الجوية في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، وأن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيھا أقصى درجات السلامة الجوية.
وبينت الھيئة العامة للطيران المدني أنھا تعمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وتتابع عن كثب التطورات التقنية بما فيھا المعايير الجديدة لترددات شبكة الجيل الخامس، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطيران في المنطقة مع التركيز على عنصر السلامة، وتحقيق أعلى معايير في انسيابية الحركة الجوية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).
من جانبھا، أكّدت ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النطاقات الترددية لشبكة الجيل الخامس في المملكة محددة وفق معايير فنية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية لأكثر من (40) دولة حول العالم، مشيرةً إلى دورھا كمنظم وطني للطيف الترددي بتمكين ودعم مختلف الخدمات الراديوية للقطاعات الوطنية في مجال الدفاع والأمن والفضاء والطيران والاتصالات والأرصاد وغيرھا، حيث تحرص على تمكين خدمات ذات موثوقية عالية وبشكل آمن لجميع المستخدمين والتي منھا أنظمة الملاحة على متن الطائرات، وأن ھذه الأنظمة المستخدمة في مأمن من مخاطر التداخلات الراديوية عبر شبكات الجيل الخامس.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:52 PM

"الطيران المدني" و"الاتصالات": الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات الجيل الخامس

الترددات المستخدمة تكفل سيرها دون حدوث أي مخاطر للتداخل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت الھيئة العامة للطيران المدني وھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان مشترك أن أنظمة الملاحة الجوية في أجواء ومطارات المملكة آمنة من التداخلات المحتملة مع شبكات الاتصالات المتنقلة للجيل الخامس، وأن الترددات المستخدمة في النقل الجوي تكفل سير الملاحة الجوية دون حدوث أي مخاطر للتداخل وتلبي متطلبات مستخدمي الأجواء لتقديم خدمات ملاحية ذات جودة عالية تطبق فيھا أقصى درجات السلامة الجوية.
وبينت الھيئة العامة للطيران المدني أنھا تعمل باستمرار على تحديث وتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية وتتابع عن كثب التطورات التقنية بما فيھا المعايير الجديدة لترددات شبكة الجيل الخامس، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة على حركة النقل الجوي والنمو المتسارع لحركة الطيران في المنطقة مع التركيز على عنصر السلامة، وتحقيق أعلى معايير في انسيابية الحركة الجوية بما يتوافق مع معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).
من جانبھا، أكّدت ھيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن النطاقات الترددية لشبكة الجيل الخامس في المملكة محددة وفق معايير فنية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية لأكثر من (40) دولة حول العالم، مشيرةً إلى دورھا كمنظم وطني للطيف الترددي بتمكين ودعم مختلف الخدمات الراديوية للقطاعات الوطنية في مجال الدفاع والأمن والفضاء والطيران والاتصالات والأرصاد وغيرھا، حيث تحرص على تمكين خدمات ذات موثوقية عالية وبشكل آمن لجميع المستخدمين والتي منھا أنظمة الملاحة على متن الطائرات، وأن ھذه الأنظمة المستخدمة في مأمن من مخاطر التداخلات الراديوية عبر شبكات الجيل الخامس.

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