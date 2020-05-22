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جدة تسجل 369 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

جاءت في المرتبة الثالثة بعد "مكة والرياض"

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة، اليوم، 369 متعافيًا؛ ليصبح إجمالي المتعافين بالمحافظة 6295 شخصًا؛ حيث حلّت ثالثة بعد مكة المكرمة والرياض.

وبلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4813 حالة، بالمركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين فيها 11220 مصابًا، وحلت ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

فيروس كورونا الجديد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تسجل 369 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم
سبق

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة، اليوم، 369 متعافيًا؛ ليصبح إجمالي المتعافين بالمحافظة 6295 شخصًا؛ حيث حلّت ثالثة بعد مكة المكرمة والرياض.

وبلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4813 حالة، بالمركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين فيها 11220 مصابًا، وحلت ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
04:56 PM

جدة تسجل 369 حالة تعافٍ من "كورونا" اليوم

جاءت في المرتبة الثالثة بعد "مكة والرياض"

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عبدالله الراجحي - جدة
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بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في جدة، اليوم، 369 متعافيًا؛ ليصبح إجمالي المتعافين بالمحافظة 6295 شخصًا؛ حيث حلّت ثالثة بعد مكة المكرمة والرياض.

وبلغ عدد الحالات النشطة في جدة 4813 حالة، بالمركز الثالث بعد الرياض ومكة المكرمة، كما بلغ عدد المصابين فيها 11220 مصابًا، وحلت ثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة.

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم عن تسجيل 2642 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس.

وقال إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 39003 حالات.

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