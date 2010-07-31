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"أمانة جدة" تصدر 58 طلب تصريح للذبح المؤقت بالمطابخ خلال أيام العيد

شددت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي "كورونا"

أنهت أمانة محافظة جدة استقبال طلبات إصدار الذبح المؤقتة للمطابخ عن طريق بوابة الأمانة الإلكترونية خلال أيام 13،12،11،10 من الشهر الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إصدار ٥٨ تصريح ذبح مؤقتًا للمطابخ مع تشديد الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وتوفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ وتقديم المشروبات في علب محكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل ثلاث ساعات.

وأكد "الزهراني" أنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بداخلها بصورة نظامية والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا في المكان المحدد من قِبل البلدية وفق الآلية التي تحددها.

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"أمانة جدة" تصدر 58 طلب تصريح للذبح المؤقت بالمطابخ خلال أيام العيد
سبق

أنهت أمانة محافظة جدة استقبال طلبات إصدار الذبح المؤقتة للمطابخ عن طريق بوابة الأمانة الإلكترونية خلال أيام 13،12،11،10 من الشهر الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إصدار ٥٨ تصريح ذبح مؤقتًا للمطابخ مع تشديد الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وتوفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ وتقديم المشروبات في علب محكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل ثلاث ساعات.

وأكد "الزهراني" أنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بداخلها بصورة نظامية والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا في المكان المحدد من قِبل البلدية وفق الآلية التي تحددها.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
12:04 AM

"أمانة جدة" تصدر 58 طلب تصريح للذبح المؤقت بالمطابخ خلال أيام العيد

شددت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي "كورونا"

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عبدالله الراجحي - جدة
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أنهت أمانة محافظة جدة استقبال طلبات إصدار الذبح المؤقتة للمطابخ عن طريق بوابة الأمانة الإلكترونية خلال أيام 13،12،11،10 من الشهر الحالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الالتزام بتطبيق كل الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي فيروس كورونا والاشتراطات البلدية للموقع والأحكام النظامية ذات الصلة المتعلقة بالنشاط داخل المطابخ.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه تم إصدار ٥٨ تصريح ذبح مؤقتًا للمطابخ مع تشديد الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وتوفير كاشف للحرارة للكشف الدوري على العاملين وتغليف الذبائح في عبوات محكمة الإغلاق، وتوفير وسائل التعقيم والكمامات والقفازات على باب المطبخ ووضع اللوحات التوعوية للزبائن والعاملين بالمطبخ، وتوفير صناديق مهملات خاصة لتجميع الكمامات والقفازات المستعملة خارج باب المطبخ وعدم تحضير أي سلطات أو حلويات بداخل المطبخ وتقديم المشروبات في علب محكمة والحرص على النظافة بالموقع بصفة دورية كل ثلاث ساعات.

وأكد "الزهراني" أنه تم تكليف مراقبي البلديات الفرعية بالقيام بجولات ميدانية خلال الفترة الصباحية والمسائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة عمليات الذبح بداخلها بصورة نظامية والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًا في المكان المحدد من قِبل البلدية وفق الآلية التي تحددها.

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