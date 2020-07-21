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مسارح مكشوفة ومتنزهات وخدمات.. استثمارات ومشاريع تفتح ذراعيها لزوّار الباحة

جهود بذلتها "الأمانة" خلال سنوات بدعم من "حسام بن سعود".. بنية تحتية تدعم السياحة

أنجزت أمانة منطقة الباحة، في السنوات الأخيرة، حزمة من مشاريع المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمسارح المكشوفة، أهمها متنزه الأمير حسام بالقيم، والمدرج الروماني المكشوف بالقرية التراثية في مراوه، وذلك ضمن منظومة التنمية السياحية بالمنطقة.

ونوّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، إلى أن الأعمال والخدمات التي تقوم بها أمانة المنطقة تمثل بنية تحتية مناسبة لتحفيز السياحة كإقامة المهرجانات والفعاليات، والاستثمار البلدي في المجال السياحي؛ حيث طرحت الأمانة أخيراً أكثر من 60 فرصة استثمارية في محافظات المنطقة ومدنها.

وأضاف: "كما تقوم الأمانة بإبرام عقود استثمارية مؤقتة في المواسم لتقديم خدمات للسياح والمصطافين، إضافة إلى تجهيز وتهيئة المواقع السياحية؛ حيث تشرف الأمانة والبلديات على تشغيل 138 متنزهاً وحديقة كبرى في المنطقة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 27 مليون متر مربع، والتحسين والتجميل، والرقابة على المنشآت الغذائية، واستعدادات الأمانة لصيف هذا العام بوضع وتنفيذ خطط متكاملة لموسم الصيف لاستقبال الزوار والمصطافين في مدن ومحافظات قطاع السراة".

واختتم "السواط"، بأن أمانة منطقة الباحة سائرة في الاستثمار الأمثل للمكون الطبيعي للمنطقة، مقدماً شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لتوجيهاته الواعية ومتابعاته المستمرة، متمنياً لجميع الزوار والمصطافين إقامة ممتعة وسعيدة في ربوع منطقة الباحة.

أمانة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسارح مكشوفة ومتنزهات وخدمات.. استثمارات ومشاريع تفتح ذراعيها لزوّار الباحة
سبق

أنجزت أمانة منطقة الباحة، في السنوات الأخيرة، حزمة من مشاريع المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمسارح المكشوفة، أهمها متنزه الأمير حسام بالقيم، والمدرج الروماني المكشوف بالقرية التراثية في مراوه، وذلك ضمن منظومة التنمية السياحية بالمنطقة.

ونوّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، إلى أن الأعمال والخدمات التي تقوم بها أمانة المنطقة تمثل بنية تحتية مناسبة لتحفيز السياحة كإقامة المهرجانات والفعاليات، والاستثمار البلدي في المجال السياحي؛ حيث طرحت الأمانة أخيراً أكثر من 60 فرصة استثمارية في محافظات المنطقة ومدنها.

وأضاف: "كما تقوم الأمانة بإبرام عقود استثمارية مؤقتة في المواسم لتقديم خدمات للسياح والمصطافين، إضافة إلى تجهيز وتهيئة المواقع السياحية؛ حيث تشرف الأمانة والبلديات على تشغيل 138 متنزهاً وحديقة كبرى في المنطقة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 27 مليون متر مربع، والتحسين والتجميل، والرقابة على المنشآت الغذائية، واستعدادات الأمانة لصيف هذا العام بوضع وتنفيذ خطط متكاملة لموسم الصيف لاستقبال الزوار والمصطافين في مدن ومحافظات قطاع السراة".

واختتم "السواط"، بأن أمانة منطقة الباحة سائرة في الاستثمار الأمثل للمكون الطبيعي للمنطقة، مقدماً شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لتوجيهاته الواعية ومتابعاته المستمرة، متمنياً لجميع الزوار والمصطافين إقامة ممتعة وسعيدة في ربوع منطقة الباحة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
01:05 PM

مسارح مكشوفة ومتنزهات وخدمات.. استثمارات ومشاريع تفتح ذراعيها لزوّار الباحة

جهود بذلتها "الأمانة" خلال سنوات بدعم من "حسام بن سعود".. بنية تحتية تدعم السياحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أنجزت أمانة منطقة الباحة، في السنوات الأخيرة، حزمة من مشاريع المتنزهات والحدائق والساحات البلدية والمسارح المكشوفة، أهمها متنزه الأمير حسام بالقيم، والمدرج الروماني المكشوف بالقرية التراثية في مراوه، وذلك ضمن منظومة التنمية السياحية بالمنطقة.

ونوّه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، إلى أن الأعمال والخدمات التي تقوم بها أمانة المنطقة تمثل بنية تحتية مناسبة لتحفيز السياحة كإقامة المهرجانات والفعاليات، والاستثمار البلدي في المجال السياحي؛ حيث طرحت الأمانة أخيراً أكثر من 60 فرصة استثمارية في محافظات المنطقة ومدنها.

وأضاف: "كما تقوم الأمانة بإبرام عقود استثمارية مؤقتة في المواسم لتقديم خدمات للسياح والمصطافين، إضافة إلى تجهيز وتهيئة المواقع السياحية؛ حيث تشرف الأمانة والبلديات على تشغيل 138 متنزهاً وحديقة كبرى في المنطقة تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 27 مليون متر مربع، والتحسين والتجميل، والرقابة على المنشآت الغذائية، واستعدادات الأمانة لصيف هذا العام بوضع وتنفيذ خطط متكاملة لموسم الصيف لاستقبال الزوار والمصطافين في مدن ومحافظات قطاع السراة".

واختتم "السواط"، بأن أمانة منطقة الباحة سائرة في الاستثمار الأمثل للمكون الطبيعي للمنطقة، مقدماً شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لتوجيهاته الواعية ومتابعاته المستمرة، متمنياً لجميع الزوار والمصطافين إقامة ممتعة وسعيدة في ربوع منطقة الباحة.

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