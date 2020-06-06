ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1484 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 72 حالة جديدة.
72 شخصاً ضمن حالات كورونا الحرجة خلال 24 ساعة
ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1484 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 72 حالة جديدة.
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72 شخصاً ضمن حالات كورونا الحرجة خلال 24 ساعةعبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-06
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:13 PM
72 شخصاً ضمن حالات كورونا الحرجة خلال 24 ساعة
ارتفع عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1484 حالة حرجة، بعد أن سجلت اليوم 72 حالة جديدة.
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