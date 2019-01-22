"تقني تبوك": تأجيل الدوام في معاهد وكليات المنطقة إلى 9 صباحًا

حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات.. في ظل انخفاض الحرارة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي حرصًا منها على سلامة وصحة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.



وبيّنت أن القرار يشمل المعاهد الصناعية الثانوية، والكليات التقنية، للبنين والبنات والإدارات التابعة لها، مؤكدةً أن جميع الإدارات ستقوم بتزويد المتدربين والمتدربات بمواعيد المحاضرات.

