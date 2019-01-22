النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقني تبوك": تأجيل الدوام في معاهد وكليات المنطقة إلى 9 صباحًا

حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات.. في ظل انخفاض الحرارة

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي حرصًا منها على سلامة وصحة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.


وبيّنت أن القرار يشمل المعاهد الصناعية الثانوية، والكليات التقنية، للبنين والبنات والإدارات التابعة لها، مؤكدةً أن جميع الإدارات ستقوم بتزويد المتدربين والمتدربات بمواعيد المحاضرات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقني تبوك": تأجيل الدوام في معاهد وكليات المنطقة إلى 9 صباحًا
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي حرصًا منها على سلامة وصحة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.


وبيّنت أن القرار يشمل المعاهد الصناعية الثانوية، والكليات التقنية، للبنين والبنات والإدارات التابعة لها، مؤكدةً أن جميع الإدارات ستقوم بتزويد المتدربين والمتدربات بمواعيد المحاضرات.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
05:58 PM
اخر تعديل
22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:37 AM

"تقني تبوك": تأجيل الدوام في معاهد وكليات المنطقة إلى 9 صباحًا

حرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات.. في ظل انخفاض الحرارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
464

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة إلى الساعة التاسعة صباحًا، بدءًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم.

وأوضحت الإدارة أن ذلك يأتي حرصًا منها على سلامة وصحة المتدربين والمتدربات ومنسوبيها؛ نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.


وبيّنت أن القرار يشمل المعاهد الصناعية الثانوية، والكليات التقنية، للبنين والبنات والإدارات التابعة لها، مؤكدةً أن جميع الإدارات ستقوم بتزويد المتدربين والمتدربات بمواعيد المحاضرات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,784
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,616
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,869
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة