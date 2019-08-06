القضاء السويسري يحرّك دعوى ضد بكنباور ومسؤولين سابقين بالكرة الألمانية

على خلفية تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006

حرّك الادعاء العام في سويسرا في برن، اليوم الثلاثاء؛ دعوى قضائية ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم على خلفية تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006.

ووجه مكتب المدعي العام السويسري الاتهام إلى الرئيسين السابقين للاتحاد الألماني لكرة القدم: تيو تسافنسيغر، وفولفغانغ نيرسباخ، وكذلك سكرتير عام الاتحاد السابق هورست شميت، إضافة إلى أورس لينسي الأمين العام السابق للفيفا؛ بالاحتيال والتواطؤ من خلال "التمويه بخبث على الغرض الأصلي لدفع مبلغ 6.7 مليون يورو".

حيث يختلف وصف الاتهام من شخص لآخر في هذه القضية. فتسفانسيغر، وشيمت، ولينسي؛ متهمون بالمشاركة في الاحتيال، أما نيرسباخ فمتّهم بالمساعدة فيها. ولم يتحدث الادعاء عن العقوبات المنتظرة لتسفانسيغر وشميت ولينسي.



وقالت سلطات الادعاء: إن الإجراءات ضد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، فرانز بيكنباور، ستستمر بشكل منفصل، والسبب هو الحالة الصحية لبيكنباور، الذي "لا تسمح له بالمشاركة أو الاستجواب في المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الاتحادية".

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي قد فتح القضية ضد المتهمين في نوفمبر 2015، وبحلول نهاية أبريل عام 2020 يجب إصدار حكم من المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا السويسرية من أجل تجنب قانون التقادم؛ مما قد يؤدي إلى تعليق الإجراء في "قضية بيكنباور".