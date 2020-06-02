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"الصحة" تعلن تسجيل 1869 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 89011

متحدث "الصحة": خلال أسبوع تم تسجيل 12285 إصابة جديدة و17340 حالة تعافٍ

كشف أن إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحصاً مخبرياً

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إنه خلال أسبوع تم تسجيل 12285 حالة إصابة جديدة، و17340 حالة تعافٍ، مبيناً أن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصاً عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، وبالأخص في مدينتي #جدة و#الرياض.

وأكد أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن #نعود_بحذر.

وتابع في المؤتمر الصحفي عصر اليوم: العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس #كورونا في شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم.

وكشف متحدث "الصحة" أن إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحص مخبري دقيق.

وقال "العبدالعالي": الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين، والأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": خلال أسبوع تم تسجيل 12285 إصابة جديدة و17340 حالة تعافٍ
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إنه خلال أسبوع تم تسجيل 12285 حالة إصابة جديدة، و17340 حالة تعافٍ، مبيناً أن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصاً عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، وبالأخص في مدينتي #جدة و#الرياض.

وأكد أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن #نعود_بحذر.

وتابع في المؤتمر الصحفي عصر اليوم: العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس #كورونا في شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم.

وكشف متحدث "الصحة" أن إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحص مخبري دقيق.

وقال "العبدالعالي": الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين، والأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
04:01 PM
اخر تعديل
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
06:07 PM

متحدث "الصحة": خلال أسبوع تم تسجيل 12285 إصابة جديدة و17340 حالة تعافٍ

كشف أن إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحصاً مخبرياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إنه خلال أسبوع تم تسجيل 12285 حالة إصابة جديدة، و17340 حالة تعافٍ، مبيناً أن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وهو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصاً عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، وبالأخص في مدينتي #جدة و#الرياض.

وأكد أن العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن #نعود_بحذر.

وتابع في المؤتمر الصحفي عصر اليوم: العالم قطع نصف سنة منذ تسجيل أوائل الحالات لفيروس #كورونا في شهر ديسمبر من عام 2019 وحتى اليوم.

وكشف متحدث "الصحة" أن إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحص مخبري دقيق.

وقال "العبدالعالي": الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس ألا يتعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين، والأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولا بد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

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