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الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

قال مغردًا عبر "تويتر": أهنئ الجميع.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال "حفظه الله" عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عيد الأضحى المبارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء
سبق

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال "حفظه الله" عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
08:11 AM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:26 AM

الملك مهنئًا بالعيد: نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم الوباء

قال مغردًا عبر "تويتر": أهنئ الجميع.. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
3,706

هنّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال "حفظه الله" عبر حسابه في "تويتر": أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير.

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