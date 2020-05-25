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"السماعيل" يزور جمعية الثقافة والفنون بجدة ويشيد بمنجزاتها

منوهًا بلقاء ولي العهد بالمثقفين في بيت نصيف التاريخي

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل إن ما طرحه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى زيارته مساء الخميس الماضي للمنطقة التاريخية بجدة إثر لقائه المثقفين ببيت نصيف التاريخي يفوق بكثير عن تطلعات الوسط الثقافي والفني وأضاف قريبًا إن شاء الله سنحصد ثمار رؤيته النيرة التي سترتقي بالوطن في شتى المجالات كما تطرق السماعيل إلى المرحلة القادمة تحت مظلة وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر الفرحان والتي بلا شك ستمكن المثقفين والفنانين وتسخر كل الإمكانات للارتقاء بالمشهد الثقافي والفني.

وكان "السماعيل" قد زار فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة والتقى مدير الجمعية محمد آل صبيح ومنسوبي الجمعية واستعرض معهم المرحلة القادمة بعد أن تسلمت وزارة الثقافة الإشراف على الجمعيات والأندية الأدبية وشهد اللقاء الذي حضره الفنان ضياء عزيز ضياء وعبدالله التعزي مدير فرع جدة سابقًا ومعيض البحيري في حوار اتسم بالشفافية.

حيث دار النقاش حول برامج وفعاليات الفرع وسبل تطويره وتذليل العقبات واستمع إلى آراء ومطالب اللجان وأكد دعمه اللا محدود لكل ما يُسهم في تنمية البرامج الثقافية والفنية لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية ٢٠٣٠.

هذا وقد تجول الرئيس في مرافق الجمعية وأشاد بما شاهده من تطوير للمقر والفعاليات المقدمة، وفي نهاية اللقاء أعرب عن شكره لمدير الفرع محمد آل صبيح وفريق العمل بالجمعية على حسن الضيافة والاستقبال والروح العملية الراقية.

فيما أشاد محمد آل صبيح بزيارة "السماعيل" كونها أول زيارة له تأتي لفرع جدة وقال إن عبدالعزيز السماعيل من الأسماء اللامعة في مشهدنا الثقافي وسبق له وأدار الجمعية في مرحلة سابقة كما أنه رئيس الفرقة الوطنية للمسرح والمرحلة القادمة ستشهد إن شاء الله قفزات هائلة في جميع البرامج والأنشطة.

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"السماعيل" يزور جمعية الثقافة والفنون بجدة ويشيد بمنجزاتها
سبق

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل إن ما طرحه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى زيارته مساء الخميس الماضي للمنطقة التاريخية بجدة إثر لقائه المثقفين ببيت نصيف التاريخي يفوق بكثير عن تطلعات الوسط الثقافي والفني وأضاف قريبًا إن شاء الله سنحصد ثمار رؤيته النيرة التي سترتقي بالوطن في شتى المجالات كما تطرق السماعيل إلى المرحلة القادمة تحت مظلة وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر الفرحان والتي بلا شك ستمكن المثقفين والفنانين وتسخر كل الإمكانات للارتقاء بالمشهد الثقافي والفني.

وكان "السماعيل" قد زار فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة والتقى مدير الجمعية محمد آل صبيح ومنسوبي الجمعية واستعرض معهم المرحلة القادمة بعد أن تسلمت وزارة الثقافة الإشراف على الجمعيات والأندية الأدبية وشهد اللقاء الذي حضره الفنان ضياء عزيز ضياء وعبدالله التعزي مدير فرع جدة سابقًا ومعيض البحيري في حوار اتسم بالشفافية.

حيث دار النقاش حول برامج وفعاليات الفرع وسبل تطويره وتذليل العقبات واستمع إلى آراء ومطالب اللجان وأكد دعمه اللا محدود لكل ما يُسهم في تنمية البرامج الثقافية والفنية لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية ٢٠٣٠.

هذا وقد تجول الرئيس في مرافق الجمعية وأشاد بما شاهده من تطوير للمقر والفعاليات المقدمة، وفي نهاية اللقاء أعرب عن شكره لمدير الفرع محمد آل صبيح وفريق العمل بالجمعية على حسن الضيافة والاستقبال والروح العملية الراقية.

فيما أشاد محمد آل صبيح بزيارة "السماعيل" كونها أول زيارة له تأتي لفرع جدة وقال إن عبدالعزيز السماعيل من الأسماء اللامعة في مشهدنا الثقافي وسبق له وأدار الجمعية في مرحلة سابقة كما أنه رئيس الفرقة الوطنية للمسرح والمرحلة القادمة ستشهد إن شاء الله قفزات هائلة في جميع البرامج والأنشطة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:00 PM

"السماعيل" يزور جمعية الثقافة والفنون بجدة ويشيد بمنجزاتها

منوهًا بلقاء ولي العهد بالمثقفين في بيت نصيف التاريخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل إن ما طرحه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدى زيارته مساء الخميس الماضي للمنطقة التاريخية بجدة إثر لقائه المثقفين ببيت نصيف التاريخي يفوق بكثير عن تطلعات الوسط الثقافي والفني وأضاف قريبًا إن شاء الله سنحصد ثمار رؤيته النيرة التي سترتقي بالوطن في شتى المجالات كما تطرق السماعيل إلى المرحلة القادمة تحت مظلة وزارة الثقافة بقيادة سمو الأمير بدر الفرحان والتي بلا شك ستمكن المثقفين والفنانين وتسخر كل الإمكانات للارتقاء بالمشهد الثقافي والفني.

وكان "السماعيل" قد زار فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة والتقى مدير الجمعية محمد آل صبيح ومنسوبي الجمعية واستعرض معهم المرحلة القادمة بعد أن تسلمت وزارة الثقافة الإشراف على الجمعيات والأندية الأدبية وشهد اللقاء الذي حضره الفنان ضياء عزيز ضياء وعبدالله التعزي مدير فرع جدة سابقًا ومعيض البحيري في حوار اتسم بالشفافية.

حيث دار النقاش حول برامج وفعاليات الفرع وسبل تطويره وتذليل العقبات واستمع إلى آراء ومطالب اللجان وأكد دعمه اللا محدود لكل ما يُسهم في تنمية البرامج الثقافية والفنية لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية ٢٠٣٠.

هذا وقد تجول الرئيس في مرافق الجمعية وأشاد بما شاهده من تطوير للمقر والفعاليات المقدمة، وفي نهاية اللقاء أعرب عن شكره لمدير الفرع محمد آل صبيح وفريق العمل بالجمعية على حسن الضيافة والاستقبال والروح العملية الراقية.

فيما أشاد محمد آل صبيح بزيارة "السماعيل" كونها أول زيارة له تأتي لفرع جدة وقال إن عبدالعزيز السماعيل من الأسماء اللامعة في مشهدنا الثقافي وسبق له وأدار الجمعية في مرحلة سابقة كما أنه رئيس الفرقة الوطنية للمسرح والمرحلة القادمة ستشهد إن شاء الله قفزات هائلة في جميع البرامج والأنشطة.

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