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غرفة الرياض.. فعاليات متنوعة تعزز تسويق الاستثمار المنزلي

"سالم": الانستقرام لا يعتبر من التجارة الإلكترونية بل وسيلة تسويقية

قدمت لجنة الاستثمار من المنزل بغرفة الرياض فعاليات متنوعة لتعزيز دور العمل من المنزل كأحد منافذ العمل، وتضمن اللقاء الموسع للمستثمرين من المنزل، مجموعة من الورشة التدريبية والمحاضرات، وأكد سالم بت من "شركة سلة"، في جلسة" الاختيار الأمثل لمواقع التجارة الإلكترونية أن توفير المال والجهد، هو من أهم أسباب الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية "متجر إلكتروني".


وبين أن هنالك العديد من الخيارات نستطيع من خلالها بناء الحلول. مشيرًا إلى أهمية أن يكون هنالك منتج أو خدمة واضحة من ناحية المسار والدورة الحياتية له، وكيفية تفاعل وتأثير المنتج على العميل، وزاد أن تلك المعطيات هي من تقرر تحديد أفضل بيئة لتقديم المنتجات "أون لاين"، بالشكل المطلوب.
وقال، إن الإنستقرام لا يعتبر من التجارة الإلكترونية، بل وسيلة تسويقية. وبين بت أن هناك محاولات من "الواتس آب" لعرض "كتالوج" تسويقي. وفي السياق نفسه أشار أن حساب الانستقرام يحتاج إلى جهد كبير ومتابعة من صاحبه. وناشد بت الراغبين بتجربة منتجاتهم في السوق الإلكتروني الاتجاه إلى المنصات الضخمة المعروفة، وتلك المرحلة تعتبر أوفر جهدًا ومالاً.

وقال: معاذ الدغيثر من كويك للخدمات اللوجستية إن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المواقع الإلكترونية تتمثل في فقدان الخبرة، اختلاف أماكن وأسعار التوصيل، وطالب الدغيثر بالشفافية مع العميل. مشيرًا، إلى أن جلب المنتجات، التغليف، التوصيل أو الشحن، تعتبر سلسلة الإمداد.

إلى ذلك ناقش اللقاء جلسة تجارب ناجحة ومحاضرة التسويق في وسائل التواصل الإلكتروني ومحاضرة بنك التنمية الاجتماعية، وقد عقدت على هامش اللقاء ورش تدريبية، بعنوان "تحديد التكاليف والتسعير، وكيف أخدم عملائي، الثقافة الصحية في إعداد الطعام، تصوير المنتجات بالجوال".

غرفة الرياض تسويق الاستثمار المنزلي شركة سلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض.. فعاليات متنوعة تعزز تسويق الاستثمار المنزلي
سبق

قدمت لجنة الاستثمار من المنزل بغرفة الرياض فعاليات متنوعة لتعزيز دور العمل من المنزل كأحد منافذ العمل، وتضمن اللقاء الموسع للمستثمرين من المنزل، مجموعة من الورشة التدريبية والمحاضرات، وأكد سالم بت من "شركة سلة"، في جلسة" الاختيار الأمثل لمواقع التجارة الإلكترونية أن توفير المال والجهد، هو من أهم أسباب الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية "متجر إلكتروني".


وبين أن هنالك العديد من الخيارات نستطيع من خلالها بناء الحلول. مشيرًا إلى أهمية أن يكون هنالك منتج أو خدمة واضحة من ناحية المسار والدورة الحياتية له، وكيفية تفاعل وتأثير المنتج على العميل، وزاد أن تلك المعطيات هي من تقرر تحديد أفضل بيئة لتقديم المنتجات "أون لاين"، بالشكل المطلوب.
وقال، إن الإنستقرام لا يعتبر من التجارة الإلكترونية، بل وسيلة تسويقية. وبين بت أن هناك محاولات من "الواتس آب" لعرض "كتالوج" تسويقي. وفي السياق نفسه أشار أن حساب الانستقرام يحتاج إلى جهد كبير ومتابعة من صاحبه. وناشد بت الراغبين بتجربة منتجاتهم في السوق الإلكتروني الاتجاه إلى المنصات الضخمة المعروفة، وتلك المرحلة تعتبر أوفر جهدًا ومالاً.

وقال: معاذ الدغيثر من كويك للخدمات اللوجستية إن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المواقع الإلكترونية تتمثل في فقدان الخبرة، اختلاف أماكن وأسعار التوصيل، وطالب الدغيثر بالشفافية مع العميل. مشيرًا، إلى أن جلب المنتجات، التغليف، التوصيل أو الشحن، تعتبر سلسلة الإمداد.

إلى ذلك ناقش اللقاء جلسة تجارب ناجحة ومحاضرة التسويق في وسائل التواصل الإلكتروني ومحاضرة بنك التنمية الاجتماعية، وقد عقدت على هامش اللقاء ورش تدريبية، بعنوان "تحديد التكاليف والتسعير، وكيف أخدم عملائي، الثقافة الصحية في إعداد الطعام، تصوير المنتجات بالجوال".

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
02:59 PM

غرفة الرياض.. فعاليات متنوعة تعزز تسويق الاستثمار المنزلي

"سالم": الانستقرام لا يعتبر من التجارة الإلكترونية بل وسيلة تسويقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت لجنة الاستثمار من المنزل بغرفة الرياض فعاليات متنوعة لتعزيز دور العمل من المنزل كأحد منافذ العمل، وتضمن اللقاء الموسع للمستثمرين من المنزل، مجموعة من الورشة التدريبية والمحاضرات، وأكد سالم بت من "شركة سلة"، في جلسة" الاختيار الأمثل لمواقع التجارة الإلكترونية أن توفير المال والجهد، هو من أهم أسباب الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية "متجر إلكتروني".


وبين أن هنالك العديد من الخيارات نستطيع من خلالها بناء الحلول. مشيرًا إلى أهمية أن يكون هنالك منتج أو خدمة واضحة من ناحية المسار والدورة الحياتية له، وكيفية تفاعل وتأثير المنتج على العميل، وزاد أن تلك المعطيات هي من تقرر تحديد أفضل بيئة لتقديم المنتجات "أون لاين"، بالشكل المطلوب.
وقال، إن الإنستقرام لا يعتبر من التجارة الإلكترونية، بل وسيلة تسويقية. وبين بت أن هناك محاولات من "الواتس آب" لعرض "كتالوج" تسويقي. وفي السياق نفسه أشار أن حساب الانستقرام يحتاج إلى جهد كبير ومتابعة من صاحبه. وناشد بت الراغبين بتجربة منتجاتهم في السوق الإلكتروني الاتجاه إلى المنصات الضخمة المعروفة، وتلك المرحلة تعتبر أوفر جهدًا ومالاً.

وقال: معاذ الدغيثر من كويك للخدمات اللوجستية إن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب المواقع الإلكترونية تتمثل في فقدان الخبرة، اختلاف أماكن وأسعار التوصيل، وطالب الدغيثر بالشفافية مع العميل. مشيرًا، إلى أن جلب المنتجات، التغليف، التوصيل أو الشحن، تعتبر سلسلة الإمداد.

إلى ذلك ناقش اللقاء جلسة تجارب ناجحة ومحاضرة التسويق في وسائل التواصل الإلكتروني ومحاضرة بنك التنمية الاجتماعية، وقد عقدت على هامش اللقاء ورش تدريبية، بعنوان "تحديد التكاليف والتسعير، وكيف أخدم عملائي، الثقافة الصحية في إعداد الطعام، تصوير المنتجات بالجوال".

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