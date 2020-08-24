تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليو

انخفاض أعدادهم في الأشهر الـ7 الأولى

أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".