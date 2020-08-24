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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليو

انخفاض أعدادهم في الأشهر الـ7 الأولى

أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".

تركيا توافُد السياح

الرئيسية/ أخبار العالم

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تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليو
سبق

أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:07 PM

تراجُع توافُد السياح على تركيا بنسبة 85.9% في يوليو

انخفاض أعدادهم في الأشهر الـ7 الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات لوزارة السياحة التركية، اليوم (الاثنين)، أن عدد السياح الأجانب الوافدين على البلاد، انخفض بنسبة 85.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي؛ ليبلغ 932 ألفًا و927 زائرًا؛ إذ قلصت إجراءات كبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأشهر السبعة الأولى من العام 77.97% إلى 5.4 مليون؛ وفقًا لـ"رويترز".

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,166
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,465
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,893

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