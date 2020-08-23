متحدث "الصحة": استطعنا العودة لكثير من مناشط الحياة بالحذر الكافي

قال: احرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح فالأعراض تختلف

قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم إن المملكة استطاعت العودة بحمد الله بالحذر الكافي الذي جعلنا بحالة استقرار، مبينا أن البروتوكولات المطبقة بشأن كورونا أسهمت بعودة المجتمع بأمان قائلا: "استطعنا العودة لكثير من مناشط الحياة بالحذر الكافي".

وأضاف الدكتور محمد العبد العالي خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا: أكثر من 40 بروتوكولاً موجوداً للحماية والوقاية في مختلف مناشط الحياة، بالإمكان مراجعتها عبر الموقع http://covid19awareness.sa

وتابع: من أهم الأمور المتعلقة بالعودة للعمل: (لبس الكمامة، وعدم المصافحة، وتقليل عدد الحضور في الاجتماعات، والاعتذار عند الشعور بأيّة أعراض).

وزاد العبد العالي: احرص على أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، فالأعراض تختلف من شخص لآخر، والخدمات مقدمة على مدار الساعة عبر الاتصال على 937.