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شاهد.. ماذا فعلت مؤسسة جسر الملك فهد أثناء فترة توقف السفر؟

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن إكمال مشروع البوابات الجديدة خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "خلال فترة التوقف.. أكملنا مشروع البوابات الجديدة، وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي، والعمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس الماضي، عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عددٍ من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقًا لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ماذا فعلت مؤسسة جسر الملك فهد أثناء فترة توقف السفر؟
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن إكمال مشروع البوابات الجديدة خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "خلال فترة التوقف.. أكملنا مشروع البوابات الجديدة، وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي، والعمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس الماضي، عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عددٍ من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقًا لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:11 PM

شاهد.. ماذا فعلت مؤسسة جسر الملك فهد أثناء فترة توقف السفر؟

A A A
حامد العلي - الدمام
1
5,873

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن إكمال مشروع البوابات الجديدة خلال فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "خلال فترة التوقف.. أكملنا مشروع البوابات الجديدة، وإزالة البوابات القديمة في الجانب السعودي، والعمل جارٍ لإطلاق المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس الماضي، عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عددٍ من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقًا لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

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