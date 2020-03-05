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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان رئيس غينيا بيساو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
09:07 PM

القيادة تهنئ رئيس غينيا بيساو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو أمبالا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية غينيا بيساو.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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