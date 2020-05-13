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فيديو مروع.. شاهد ما سقط على وزير جزائري في مؤتمر صحفي

كان يتفحص عدداً من أوراقه حين وقعت الصدمة

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث غريب أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، حين سقط لوح خشبي من السقف على رأسه.

وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، حسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

وكان "شيتور" يتفحص عدداً من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.

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فيديو مروع.. شاهد ما سقط على وزير جزائري في مؤتمر صحفي
سبق

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث غريب أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، حين سقط لوح خشبي من السقف على رأسه.

وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، حسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

وكان "شيتور" يتفحص عدداً من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
03:09 PM

فيديو مروع.. شاهد ما سقط على وزير جزائري في مؤتمر صحفي

كان يتفحص عدداً من أوراقه حين وقعت الصدمة

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
10,472

نجا وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث غريب أثناء مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، حين سقط لوح خشبي من السقف على رأسه.

وكان شيتور يجلس بجانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحادث، حسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة.

وكان "شيتور" يتفحص عدداً من أوراقه حينما باغته اللوح، لكن لحسن الحظ لم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.

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