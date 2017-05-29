"الأرصاد": رياح نشطة وسحب على المدينة المنوّرة

تشمل 3 محافظات وتستمر حتى الـ 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: ينبع وبدر والعيص.

وذكر المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11 مساءً.