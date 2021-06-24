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"الهلال الأحمر بعسير": 10 فرق باشرت الاعتداء الآثم على مطار أبها

الأطقم الإسعافية للهيئة تولت نقل 10 حالات إصابة إلى مستشفيين

واصلت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين، في تحدٍ واضح للأعراف الدوليه وحماية الأرواح والممتلكات، حيث شنت اعتداءً على مطار أبها مساء يوم أمس الأحد أدى إلى إصابة ٢١ شخصًا من المدنيين ووفاة أحد المقيمين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: "هلال عسير" باشر حادثة مطار أبها يوم أمس من خلال الدفع بعدد من الفرق الإسعافية والكوادر الطبية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقه بلاغاً عن الحادث، انطلقت١٠ فرق إسعافية واتضح أن هناك ٢١ إصابة متفرقة ووفاة واحدة.

وأردف "الشهري": تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وتم نقل ١٠ إصابات لمستشفى عسير المركزي والمستشفى السعودي الألماني، أما بقية الإصابات فتم نقلها عن طريق الجهات الحكومية الأخرى.

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"الهلال الأحمر بعسير": 10 فرق باشرت الاعتداء الآثم على مطار أبها
سبق

واصلت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين، في تحدٍ واضح للأعراف الدوليه وحماية الأرواح والممتلكات، حيث شنت اعتداءً على مطار أبها مساء يوم أمس الأحد أدى إلى إصابة ٢١ شخصًا من المدنيين ووفاة أحد المقيمين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: "هلال عسير" باشر حادثة مطار أبها يوم أمس من خلال الدفع بعدد من الفرق الإسعافية والكوادر الطبية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقه بلاغاً عن الحادث، انطلقت١٠ فرق إسعافية واتضح أن هناك ٢١ إصابة متفرقة ووفاة واحدة.

وأردف "الشهري": تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وتم نقل ١٠ إصابات لمستشفى عسير المركزي والمستشفى السعودي الألماني، أما بقية الإصابات فتم نقلها عن طريق الجهات الحكومية الأخرى.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:09 PM

"الهلال الأحمر بعسير": 10 فرق باشرت الاعتداء الآثم على مطار أبها

الأطقم الإسعافية للهيئة تولت نقل 10 حالات إصابة إلى مستشفيين

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محمد طيران - عسير
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1,525

واصلت ميليشيا الحوثي انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال استهداف المدنيين، في تحدٍ واضح للأعراف الدوليه وحماية الأرواح والممتلكات، حيث شنت اعتداءً على مطار أبها مساء يوم أمس الأحد أدى إلى إصابة ٢١ شخصًا من المدنيين ووفاة أحد المقيمين.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري: "هلال عسير" باشر حادثة مطار أبها يوم أمس من خلال الدفع بعدد من الفرق الإسعافية والكوادر الطبية.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقه بلاغاً عن الحادث، انطلقت١٠ فرق إسعافية واتضح أن هناك ٢١ إصابة متفرقة ووفاة واحدة.

وأردف "الشهري": تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية وتم نقل ١٠ إصابات لمستشفى عسير المركزي والمستشفى السعودي الألماني، أما بقية الإصابات فتم نقلها عن طريق الجهات الحكومية الأخرى.

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