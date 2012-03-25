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"عش بصحة" ينصح بتجنب انحناء الرقبة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية

شدّد على ضرورة وضع الشاشات بمستوى العين ومسافة ذراع عنها

أفاد حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، بضرورة تجنب انحناء الرقبة خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية.

ونصح الحساب في تغريدة على تويتر، صباح اليوم، بضرورة الحرص على أن تكون شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين وعلى بُعد ما يقارب طول الذراع.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عش بصحة" ينصح بتجنب انحناء الرقبة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية
سبق

أفاد حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، بضرورة تجنب انحناء الرقبة خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية.

ونصح الحساب في تغريدة على تويتر، صباح اليوم، بضرورة الحرص على أن تكون شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين وعلى بُعد ما يقارب طول الذراع.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
10:08 AM

"عش بصحة" ينصح بتجنب انحناء الرقبة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية

شدّد على ضرورة وضع الشاشات بمستوى العين ومسافة ذراع عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة، بضرورة تجنب انحناء الرقبة خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية.

ونصح الحساب في تغريدة على تويتر، صباح اليوم، بضرورة الحرص على أن تكون شاشة الجهاز بوضع متساوٍ مع مستوى العين وعلى بُعد ما يقارب طول الذراع.

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