النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

"مفخخة" دمرها التحالف.. "التعاون الإسلامي" يُدين بشدة "إرهاب الحوثي"

حمَّلت عبر أمينها المليشيا ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤوليةَ كاملة

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مفخخة" دمرها التحالف.. "التعاون الإسلامي" يُدين بشدة "إرهاب الحوثي"
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
05:57 PM

"مفخخة" دمرها التحالف.. "التعاون الإسلامي" يُدين بشدة "إرهاب الحوثي"

حمَّلت عبر أمينها المليشيا ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤوليةَ كاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
745

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة لإطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، مليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤوليةَ الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,551
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,692
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,487
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة