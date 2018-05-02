قرر المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم، بدر البريدي، ترقية مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير، المستشار سعد مبارك آل عائض، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة مدير عام تقنيات التعليم في الوزارة.
ترقية "آل عائض" إلى الثالثة عشرة
قرر المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم، بدر البريدي، ترقية مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير، المستشار سعد مبارك آل عائض، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة مدير عام تقنيات التعليم في الوزارة.
اعلان
ترقية "آل عائض" إلى الثالثة عشرةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-05-02
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
03:54 PM
ترقية "آل عائض" إلى الثالثة عشرة
قرر المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم، بدر البريدي، ترقية مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير، المستشار سعد مبارك آل عائض، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة مدير عام تقنيات التعليم في الوزارة.
شارك برأيك
اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:
اعلان
31.1 مليار ..
23 إبريل
12,460
88.3 مليار ..
03 فبراير
35,189
75 مليار ..
05 يناير
40,211
8.5 مليار ..
11 نوفمبر
47,336
انتهى زمن الأربعة الكبار
سلطان رديف
لمن.. نبارك؟!!
وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!
أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!
ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية
جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!
محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!
مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل
هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن
عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!
أحمد الحربي