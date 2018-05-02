ترقية "آل عائض" إلى الثالثة عشرة

قرر المشرف العام على الموارد البشرية في وزارة التعليم، بدر البريدي، ترقية مدير إدارة المراجعة الداخلية بتعليم عسير، المستشار سعد مبارك آل عائض، إلى المرتبة الثالثة عشرة، على وظيفة مدير عام تقنيات التعليم في الوزارة.