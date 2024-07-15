النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2671 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 240474

"طلب لقاء الرئيس".. خدمة جديدة عبر الاتصال المرئي بديوان المظالم

وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدماته

أطلق ديوان المظالم، اليوم، خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي؛ وذلك سعياً لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة.

واستأنف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف استقبال المراجعين من خلال التقنية، حيث تشكل هذه الخدمة في جوهرها تحولاً للقاء الأسبوعي مع رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وأُسّسَ لهذه الخدمة البناء التقني المتطور وفق أعلى المواصفات والمعايير، بحيث تضمن الخصوصية الكاملة، إلى جانب توفير الحماية الرقمية أثناء استخدام الخدمة.

وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع معالي رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء، وأخيراً سيُرسل الرابط الإلكتروني للقاء عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى مستخدمي الخدمة.

كما أن خدمة اللقاء الإلكتروني مع رئيس الديوان تحظى بعدة مميزات للمستفيد الداخلي، فمنها تلاشي عائق المكان لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، إلى جانب سرعة الوصول والدقة التي يتيحها الاتصال المرئي، واختصار كثير من الإجراءات الروتينية في التنقل وما يتبعها من تكاليف مختلفة، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في تعزيز طرق التواصل مع رئاسة الديوان، علاوة على أن هذه الخدمة تحقق الغاية المرجوة للهدف الاستراتيجي التقني من التحول الكامل لجميع أعمال ديوان المظالم إلى السمة الرقمية الإلكترونية في تعاملاته الداخلية والخارجية.

مما يُذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدمات ديوان المظالم، إذ أُعِدَت بخطة تقنية متكاملة، وآلية ممنهجة بحيث تُمكّن الجميع من التواصل المباشر مع رئيس ديوان المظالم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الرابط: https://mp.bog.gov.sa.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طلب لقاء الرئيس".. خدمة جديدة عبر الاتصال المرئي بديوان المظالم
سبق

أطلق ديوان المظالم، اليوم، خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي؛ وذلك سعياً لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة.

واستأنف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف استقبال المراجعين من خلال التقنية، حيث تشكل هذه الخدمة في جوهرها تحولاً للقاء الأسبوعي مع رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وأُسّسَ لهذه الخدمة البناء التقني المتطور وفق أعلى المواصفات والمعايير، بحيث تضمن الخصوصية الكاملة، إلى جانب توفير الحماية الرقمية أثناء استخدام الخدمة.

وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع معالي رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء، وأخيراً سيُرسل الرابط الإلكتروني للقاء عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى مستخدمي الخدمة.

كما أن خدمة اللقاء الإلكتروني مع رئيس الديوان تحظى بعدة مميزات للمستفيد الداخلي، فمنها تلاشي عائق المكان لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، إلى جانب سرعة الوصول والدقة التي يتيحها الاتصال المرئي، واختصار كثير من الإجراءات الروتينية في التنقل وما يتبعها من تكاليف مختلفة، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في تعزيز طرق التواصل مع رئاسة الديوان، علاوة على أن هذه الخدمة تحقق الغاية المرجوة للهدف الاستراتيجي التقني من التحول الكامل لجميع أعمال ديوان المظالم إلى السمة الرقمية الإلكترونية في تعاملاته الداخلية والخارجية.

مما يُذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدمات ديوان المظالم، إذ أُعِدَت بخطة تقنية متكاملة، وآلية ممنهجة بحيث تُمكّن الجميع من التواصل المباشر مع رئيس ديوان المظالم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الرابط: https://mp.bog.gov.sa.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:41 PM

"طلب لقاء الرئيس".. خدمة جديدة عبر الاتصال المرئي بديوان المظالم

وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدماته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
320

أطلق ديوان المظالم، اليوم، خدمة التواصل مع رئيس الديوان عبر الاتصال المرئي؛ وذلك سعياً لتطوير منظومة التواصل الفعال بين رئاسة الديوان والمراجعين والمنسوبين وفق أحدث أساليب التقنية الحديثة.

واستأنف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف استقبال المراجعين من خلال التقنية، حيث تشكل هذه الخدمة في جوهرها تحولاً للقاء الأسبوعي مع رئيس ديوان المظالم من الطريقة التقليدية إلى قالب إلكتروني.

وأُسّسَ لهذه الخدمة البناء التقني المتطور وفق أعلى المواصفات والمعايير، بحيث تضمن الخصوصية الكاملة، إلى جانب توفير الحماية الرقمية أثناء استخدام الخدمة.

وستكون إجراءات طلب الخدمة إلكترونية وميسرة، وستتيح للمراجعين والمنسوبين تسجيل بياناتهم وحجز لقاء مع معالي رئيس ديوان المظالم، ومن ثم سيُحدد الوقت والزمن المخصص للقاء، وأخيراً سيُرسل الرابط الإلكتروني للقاء عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى مستخدمي الخدمة.

كما أن خدمة اللقاء الإلكتروني مع رئيس الديوان تحظى بعدة مميزات للمستفيد الداخلي، فمنها تلاشي عائق المكان لمن يتعذر حضورهم لظروف استثنائية أو جغرافية، إلى جانب سرعة الوصول والدقة التي يتيحها الاتصال المرئي، واختصار كثير من الإجراءات الروتينية في التنقل وما يتبعها من تكاليف مختلفة، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنية في تعزيز طرق التواصل مع رئاسة الديوان، علاوة على أن هذه الخدمة تحقق الغاية المرجوة للهدف الاستراتيجي التقني من التحول الكامل لجميع أعمال ديوان المظالم إلى السمة الرقمية الإلكترونية في تعاملاته الداخلية والخارجية.

مما يُذكر أن هذه الخدمة تأتي وفق إطار تطوير التحول الإلكتروني لخدمات ديوان المظالم، إذ أُعِدَت بخطة تقنية متكاملة، وآلية ممنهجة بحيث تُمكّن الجميع من التواصل المباشر مع رئيس ديوان المظالم بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الرابط: https://mp.bog.gov.sa.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,182
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,876
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,059

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة