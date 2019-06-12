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بتنسيق مع "هيئة الخرج".. الأمن يضبط مبتزاً نشر صور مواطنة بمواقع التواصل

"السبر": الهيئة تقوم بدورها ومهامها في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة، عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغاً من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل، حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.


وتم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.

وقال "السبر" إن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتنسيق مع "هيئة الخرج".. الأمن يضبط مبتزاً نشر صور مواطنة بمواقع التواصل
سبق

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة، عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغاً من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل، حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.


وتم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.

وقال "السبر" إن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
12:49 AM

بتنسيق مع "هيئة الخرج".. الأمن يضبط مبتزاً نشر صور مواطنة بمواقع التواصل

"السبر": الهيئة تقوم بدورها ومهامها في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز

A A A
ذياب الشمري - الرياض
16
10,259

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج وشرطة المحافظة، عن القبض على شخص قام بابتزاز مواطنة.

وفي التفاصيل، أوضح الشيخ محمد السبر المتحدث الرسمي بفرع منطقة الرياض، أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز تلقت بلاغاً من مواطنة تعرضت للابتزاز من قبل شخص يعمل في أحد التطبيقات الخاصة بالنقل، حيث قام بسحب معلوماتها ونشرها في مواقع التواصل.


وتم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى الشرطة التي تولت مشكورة ضبط المتهم.

وقال "السبر" إن الهيئة تقوم بدورها وتنفذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز.

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