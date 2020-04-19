شاهد بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على مدن الشرقية

"الأرصاد" تتوقّع استمرارها حتى الفجر

هطلت، مساء اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدن المنطقة الشرقية، شملت: مدينة الدمام، والخبر، والقطيف، والظهران.



وما زالت السماء ملبدة بالغيوم مع فرصة استمرار هطول الأمطار حتى فجر غد الاثنين، حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم؛ هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية، وتدنٍّ في الرؤية.