"كوبا أمريكا": مباراة الفرصة الأخيرة لليابان وأوروغواي تأمل في التعادل أو الفوز على "تشيلي" للتأهل

تستكمل، غداً الثلاثاء، مباريات دور المجموعات في جولاته الحاسمة في بطولة كوبا أمريكا، والتي تستضيفها البرازيل، وتقام في الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو المقبل، بمباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى اليابان مع الإكوادور، والأخرى بين تشيلي وأوروغواي.

اليابان-الإكوادور

تقام المباريات في تمام الثانية صباحاً بتوقيت الرياض، وهي مباراة الفرصة الأخيرة للحفاظ على الآمال اليابانية في التأهل للدور التالي، اليابان تملك نقطة وحيدة، وفي حال الفوز سيرتع رصيدها لأربع نقاط بالتساوي مع الأوروغواي التي ستلعب في نفس التوقيت أمام تشيلي.

لعبور اليابان للدور التالي يتوجب عليها الفوز على الإكوادور، على أن تفوز تشيلي على الأوروغواي لندخل بعدها في مرحلة الحسابات.

تشيلي-الأوروغواي

ضمنت تشيلي التأهل للدور التالي بعد تحقيقها للنقاط الست من المباراتين، وستلعب على الفوز لأجل ضمان المركز الأول، فيما ستلعب الأوروغواي بفرصتين من أجل التأهل هما الفوز الذي سيصعد بها للمركز الأول أو التعادل الذي سيبقيها ثانياً.