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النيابة العامة: السجن 7 سنوات لمُطلق النار في محطة الوقود

صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ، اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرَّم شرعًا، والمجرَّم نظامًا؛ وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدَم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع.

وشدَّد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرَّح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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النيابة العامة: السجن 7 سنوات لمُطلق النار في محطة الوقود
سبق

صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ، اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرَّم شرعًا، والمجرَّم نظامًا؛ وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدَم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع.

وشدَّد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرَّح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
09:43 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
06:18 PM

النيابة العامة: السجن 7 سنوات لمُطلق النار في محطة الوقود

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
11,689

صرَّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة بأنه بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيقات مع جانٍ، اعتدى عمدًا على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرَّم شرعًا، والمجرَّم نظامًا؛ وتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وقد صدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدَم في الجريمة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل مَن تسوّل له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع.

وشدَّد المصدر على أن استخدام الأسلحة من غير المصرَّح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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