الحملة الطبية لمركز الملك سلمان لجراحات القلب المفتوح تجري 40 عملية في الخرطوم

مكافحة العمى والأمراض المسببة تواصل عملها في بنجلاديش

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 40 عملية جراحية؛ منها 5 عمليات لجراحات القلب المفتوح، و35 عملية قسطرة قلب بمدينة الخرطوم، وذلك في اليومين الثالث والرابع من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح للبالغين في جمهورية السودان.



ونفّذت الحملة منذ انطلاقها 73 جراحة؛ 9 منها لجراحات القلب المفتوح، و64 عملية قسطرة قلب.



وتهدف الحملة لإجراء ما يقارب 110 عمليات جراحية لذوي الدخل المحدود في مدينة الخرطوم، ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة من خلال المركز تجاه المحتاجين بمختلف الدول حول العالم دون تفرقة أو تمييز.



من جهة أخرى أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش، خلال اليوم الخامس من الحملة؛ 137 عملية جراحية؛ منها 130 للرجال، و7 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 652 جراحة.



وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقّعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.