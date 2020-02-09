النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبعات كورونا على النفط.. "أوبك +" تدعو لتمديد خفض الإنتاج لنهاية العام

لتأثير الوباء السلبي على الأنشطة الاقتصادية خاصة النقل والسياحة والصناعة

أوصت لجنة فنية لـ"أوبك+" بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تَبِعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى حاليًا رئاسة "أوبك"، في بيان: إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وبحسب سكاي نيوز عربية تقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تُعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

ولفت "عرقاب" إلى أن "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية؛ لا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضًا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

النفط أوبك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تبعات كورونا على النفط.. "أوبك +" تدعو لتمديد خفض الإنتاج لنهاية العام
سبق

أوصت لجنة فنية لـ"أوبك+" بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تَبِعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى حاليًا رئاسة "أوبك"، في بيان: إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وبحسب سكاي نيوز عربية تقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تُعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

ولفت "عرقاب" إلى أن "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية؛ لا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضًا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:55 AM

تبعات كورونا على النفط.. "أوبك +" تدعو لتمديد خفض الإنتاج لنهاية العام

لتأثير الوباء السلبي على الأنشطة الاقتصادية خاصة النقل والسياحة والصناعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
303

أوصت لجنة فنية لـ"أوبك+" بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تَبِعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي يتولى حاليًا رئاسة "أوبك"، في بيان: إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وبحسب سكاي نيوز عربية تقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تُعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

ولفت "عرقاب" إلى أن "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية؛ لا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضًا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,443
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,040
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,560

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة