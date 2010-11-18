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شعبية "ماكرون" تتراجع.. والاستياء من "إصلاحاته" يتصاعد

نسب تأييده تدنّت إلى 25%

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية؛ مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها "ماكرون".

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" بين يومي 9 و17 نوفمبر الجاري، ونشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" وشمل قرابة ألفي شخص، بأن 25 بالمائة فقط من المشاركين، عبروا عن رضاهم عن "ماكرون" بعد أن كانت النسبة 29 بالمائة في أكتوبر الماضي، بحسب "رويترز".

وتجاهل "ماكرون"، الذي تولى السلطة قبل 18 شهراً بوعد بتغيير صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، نسب شعبيته المتدنية، ودفع بسلسلة إصلاحات من بينها تخفيف قوانين التعيين والفصل من الوظائف.

وكان سائقون ومتظاهرون قد أغلقوا طرقاً في أنحاء متفرقة من فرنسا، أمس، واتهم الكثيرون منهم "ماكرون" بأنه لا يشعر برجل الشارع.

وخرجت المظاهرات في إطار حملة شعبية أطلق عليها اسم "السترات الصفراء"، واجتذبت قرابة 288 ألف محتج.

ولا يزال البعض يواصل إغلاق طرق متفرعة من طرق سريعة ومخارج وساحات اليوم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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شعبية "ماكرون" تتراجع.. والاستياء من "إصلاحاته" يتصاعد
سبق

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية؛ مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها "ماكرون".

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" بين يومي 9 و17 نوفمبر الجاري، ونشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" وشمل قرابة ألفي شخص، بأن 25 بالمائة فقط من المشاركين، عبروا عن رضاهم عن "ماكرون" بعد أن كانت النسبة 29 بالمائة في أكتوبر الماضي، بحسب "رويترز".

وتجاهل "ماكرون"، الذي تولى السلطة قبل 18 شهراً بوعد بتغيير صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، نسب شعبيته المتدنية، ودفع بسلسلة إصلاحات من بينها تخفيف قوانين التعيين والفصل من الوظائف.

وكان سائقون ومتظاهرون قد أغلقوا طرقاً في أنحاء متفرقة من فرنسا، أمس، واتهم الكثيرون منهم "ماكرون" بأنه لا يشعر برجل الشارع.

وخرجت المظاهرات في إطار حملة شعبية أطلق عليها اسم "السترات الصفراء"، واجتذبت قرابة 288 ألف محتج.

ولا يزال البعض يواصل إغلاق طرق متفرعة من طرق سريعة ومخارج وساحات اليوم.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
07:26 PM

شعبية "ماكرون" تتراجع.. والاستياء من "إصلاحاته" يتصاعد

نسب تأييده تدنّت إلى 25%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية؛ مع استمرار الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود في مختلف أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مؤشر على الاستياء من الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها "ماكرون".

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" بين يومي 9 و17 نوفمبر الجاري، ونشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" وشمل قرابة ألفي شخص، بأن 25 بالمائة فقط من المشاركين، عبروا عن رضاهم عن "ماكرون" بعد أن كانت النسبة 29 بالمائة في أكتوبر الماضي، بحسب "رويترز".

وتجاهل "ماكرون"، الذي تولى السلطة قبل 18 شهراً بوعد بتغيير صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات، نسب شعبيته المتدنية، ودفع بسلسلة إصلاحات من بينها تخفيف قوانين التعيين والفصل من الوظائف.

وكان سائقون ومتظاهرون قد أغلقوا طرقاً في أنحاء متفرقة من فرنسا، أمس، واتهم الكثيرون منهم "ماكرون" بأنه لا يشعر برجل الشارع.

وخرجت المظاهرات في إطار حملة شعبية أطلق عليها اسم "السترات الصفراء"، واجتذبت قرابة 288 ألف محتج.

ولا يزال البعض يواصل إغلاق طرق متفرعة من طرق سريعة ومخارج وساحات اليوم.

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