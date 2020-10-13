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بعد "حملة الإبل".. ضبط 55 رأسًا من الأبقار السائبة جنوب مكة

"ميدانية" ترصد المخالفات الصحية والبيئية داخل الأحياء.. تصادر وتزيل

واصلت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية لمصادرة المواشي السائبة بنطاق البلدية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ وذلك في إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 55 رأسًا من الأبقار السائبة، وإزالة الحظائر المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا مواصلة المهام الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، بيّن مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية المتبعة؛ مثمنًا تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

يشار إلى أن وكالة البلديات -ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية- وبالتعاون مع إدارة وحدات الذبح، قد نفّذت حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة، وضبطت عددًا منها وسلمتها لوحدات الذبح بالأمانة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد "حملة الإبل".. ضبط 55 رأسًا من الأبقار السائبة جنوب مكة
سبق

واصلت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية لمصادرة المواشي السائبة بنطاق البلدية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ وذلك في إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 55 رأسًا من الأبقار السائبة، وإزالة الحظائر المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا مواصلة المهام الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، بيّن مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية المتبعة؛ مثمنًا تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

يشار إلى أن وكالة البلديات -ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية- وبالتعاون مع إدارة وحدات الذبح، قد نفّذت حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة، وضبطت عددًا منها وسلمتها لوحدات الذبح بالأمانة.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
01:06 PM

بعد "حملة الإبل".. ضبط 55 رأسًا من الأبقار السائبة جنوب مكة

"ميدانية" ترصد المخالفات الصحية والبيئية داخل الأحياء.. تصادر وتزيل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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واصلت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الميدانية لمصادرة المواشي السائبة بنطاق البلدية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة؛ وذلك في إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 55 رأسًا من الأبقار السائبة، وإزالة الحظائر المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المواشي وفق الأنظمة والتعليمات؛ مؤكدًا مواصلة المهام الرقابية للقضاء على المواشي السائبة والمخالفة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جانبه، بيّن مدير إدارة وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أن حجز المواشي المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص من المواشي المريضة بالطرق الصحية الوقائية المتبعة؛ مثمنًا تعاون السكان في الحد من هذه المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

يشار إلى أن وكالة البلديات -ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية- وبالتعاون مع إدارة وحدات الذبح، قد نفّذت حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة، وضبطت عددًا منها وسلمتها لوحدات الذبح بالأمانة.

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