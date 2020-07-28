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الجزائر.. إصابة 642 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 11

عدد المرضى بالفيروس بلغ 28.615

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة.

وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر.. إصابة 642 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 11
سبق

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة.

وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:34 PM

الجزائر.. إصابة 642 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 11

عدد المرضى بالفيروس بلغ 28.615

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 28.615 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الثلاثاء)، أن اللجنة أحصت 11 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1174 وفاة.

وأضاف أن 396 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 19.233 حالة.

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