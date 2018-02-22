188 طالبة ومشرفة يقدمن 22 فعالية متنوعة بـ "الجنادرية 32"

في ركن الفتيات المشارك ضمن جناح وزارة التعليم

أوضحت مدير عام نشاط الطالبات بوزارة التعليم ريم أبو الحسن أن ركن الفتيات المشارك ضمن جناح وزارة التعليم بمهرجان الجنادرية 32

يقدمن 22 فعالية متنوعة من الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والإرشادية والترفيهية وأنشطة للموهوبات وطالبات التربية الخاصة والدارسات في الحي المتعلم، تبرز جهود وزارة التعليم وإدارات التعليم في تطوير مسيرة التعليم بمملكتنا الغالية.



وأضافت أبو الحسن أن الجناح يشهد هذا العام مشاركة 13 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إذ بلغ عدد المشاركات في ركن الفتيات 188 مشاركة من الإدارات التعليمية بواقع 48 مشرفة و140 طالبة بالإضافة إلى المشاركات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

وأشارت إلى أن مسرح الفتيات يشهد يوميًا تقديم أنشطة مسرحية متنوعة تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وتسلط الضوء على الموروث الشعبي للمناطق المشاركة، بالإضافة إلى العروض الدائمة والعروض التفاعلية وورش العمل والمعارض المتعددة التي تبرز مهارات الطالبات في الرسم والخط العربي والزخرفة الإسلامية وتصميم الأزياء والمجوهرات.



