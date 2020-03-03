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إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيها

لمريض أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه كان يحمل الفيروس

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد مسؤولة الصحة الإقليمية أنا بارسيلو شيكو

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إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيها
سبق

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:24 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:29 PM

إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيها

لمريض أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه كان يحمل الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.

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