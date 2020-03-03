إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بـ"كورونا" على أراضيها

لمريض أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه كان يحمل الفيروس

أعلنت السلطات الإسبانية أن رجلاً توفي في فبراير كشف تشريح جثته أنه كان يحمل فيروس كورونا المستجد، لتسجل بذلك أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

وتفصيلاً، قالت مسؤولة الصحة الإقليمية "أنا بارسيلو شيكو" للصحافيين "إن مريضًاً توفي في 13 فبراير الماضي" في مستشفى بفالنسيا أظهرت الفحوص بعد وفاته أنه يحمل الفيروس.