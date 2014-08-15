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"الفراج" لـ"النصراوية": خفّفوا تعصبكم و"حمدلله" ليس أفضل مهاجم

أشعل جدلاً متصاعدًا على منصة "تويتر".. ومطالبات بإيقاف برنامجه

أثار المذيع الرياضي وليد الفراج غضب الجماهير النصراوية بعد تغريدة كتبها على صفحته بـ"تويتر" قال فيها: "‏أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين"، وختمها بوسم "#خفف_تعصبك".
وتسببت التدوينة في جدل متصاعد تعالت نبرته بين الجماهير الرياضية خاصة بين محبي "العالمي"، ودخل "الفراج" دائرة الجدل قبل الموسم الرياضي وقبل انطلاق برنامجه الجديد "الدوري مع وليد"، بعد توقفه عن الظهور التلفزيوني لمدة.
وحصدت تغريدة "الفراج" تفاعلاً كبيراً من إعادة تغريد والتفضيل لتكون محل التأويل والتجاذب مع مطالبات بإلغاء برنامجه.
وقفز وسم #ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب إلى الترند وتفاوت المدونون بين مؤيد لما ذهب إليه ومعارض ومشكك بمقاصد التدوينة إلا أن الجدل المحتدم ما زال حتى اللحظة سيد الموقف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفراج" لـ"النصراوية": خفّفوا تعصبكم و"حمدلله" ليس أفضل مهاجم
سبق

أثار المذيع الرياضي وليد الفراج غضب الجماهير النصراوية بعد تغريدة كتبها على صفحته بـ"تويتر" قال فيها: "‏أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين"، وختمها بوسم "#خفف_تعصبك".
وتسببت التدوينة في جدل متصاعد تعالت نبرته بين الجماهير الرياضية خاصة بين محبي "العالمي"، ودخل "الفراج" دائرة الجدل قبل الموسم الرياضي وقبل انطلاق برنامجه الجديد "الدوري مع وليد"، بعد توقفه عن الظهور التلفزيوني لمدة.
وحصدت تغريدة "الفراج" تفاعلاً كبيراً من إعادة تغريد والتفضيل لتكون محل التأويل والتجاذب مع مطالبات بإلغاء برنامجه.
وقفز وسم #ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب إلى الترند وتفاوت المدونون بين مؤيد لما ذهب إليه ومعارض ومشكك بمقاصد التدوينة إلا أن الجدل المحتدم ما زال حتى اللحظة سيد الموقف.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
01:33 PM

"الفراج" لـ"النصراوية": خفّفوا تعصبكم و"حمدلله" ليس أفضل مهاجم

أشعل جدلاً متصاعدًا على منصة "تويتر".. ومطالبات بإيقاف برنامجه

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بدر العتيبي - الرياض
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أثار المذيع الرياضي وليد الفراج غضب الجماهير النصراوية بعد تغريدة كتبها على صفحته بـ"تويتر" قال فيها: "‏أحترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمدالله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمدالله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا، علينا التفاخر بإنجازاتنا، لكن مع الاعتراف بإنجازات وتاريخ ونجوم الآخرين"، وختمها بوسم "#خفف_تعصبك".
وتسببت التدوينة في جدل متصاعد تعالت نبرته بين الجماهير الرياضية خاصة بين محبي "العالمي"، ودخل "الفراج" دائرة الجدل قبل الموسم الرياضي وقبل انطلاق برنامجه الجديد "الدوري مع وليد"، بعد توقفه عن الظهور التلفزيوني لمدة.
وحصدت تغريدة "الفراج" تفاعلاً كبيراً من إعادة تغريد والتفضيل لتكون محل التأويل والتجاذب مع مطالبات بإلغاء برنامجه.
وقفز وسم #ايقاف_برنامج_الفراج_مطلب إلى الترند وتفاوت المدونون بين مؤيد لما ذهب إليه ومعارض ومشكك بمقاصد التدوينة إلا أن الجدل المحتدم ما زال حتى اللحظة سيد الموقف.

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