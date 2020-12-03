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ثغرة في هواتف آيفون تسمح للقراصنة باختراقها عن بُعد

دون أن يرتكب أصحاب الأجهزة أخطاء محددة

كشف باحثون عن ثغرة في هواتف آيفون سمحت للقراصنة باختراقها عن بُعد، دون أن يرتكب أصحاب الأجهزة أخطاء محددة.

وعادة ما يتم اختراق الهواتف الذكية بسبب خطأ المستخدم، الذي يفتح رابطًا أو رسالة غير آمنة أو يقوم بتنزيل تطبيق ضار؛ مما يسمح للقراصنة بالسيطرة على الهاتف؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وكشف الباحث إيان بير، الذي يعمل في مؤسسة غوغل بروجكت زيرو، كيف استطاع القراصنة سرقة رسائل البريد الإلكتروني والصور والرسائل، وحتى الوصول إلى الكاميرا والميكروفون عبر ثغرة في الأجهزة.

وتداركت شركة أبل المشكلة، وأصلحت الخلل في مايو الماضي.

كان يمكن اختراق هواتف آيفون من خلال شبكات "واي فاي" من خلال تقنية تسمى أبل وايرليس دايركت لينك.

وسمحت التقنية باستخدام شبكة واي فاي لإرسال الملفات والصور عبر تقنية "أبل إير دروب"، ومشاركة الشاشة بسهولة مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام (آي أو إس).

وأجرى الباحث بير تجربة عملية لاستغلال ذلك، وإظهار كيف يمكن للقراصنة اختراق جهاز عن بُعد.

وشرح من خلال مدونة كيف أنه تَمَكّن من اختراق الهاتف، بعد ستة أشهر من البحث في هذا الأمر.

هواتف آيفون اختراق الهواتف الذكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ثغرة في هواتف آيفون تسمح للقراصنة باختراقها عن بُعد
سبق

كشف باحثون عن ثغرة في هواتف آيفون سمحت للقراصنة باختراقها عن بُعد، دون أن يرتكب أصحاب الأجهزة أخطاء محددة.

وعادة ما يتم اختراق الهواتف الذكية بسبب خطأ المستخدم، الذي يفتح رابطًا أو رسالة غير آمنة أو يقوم بتنزيل تطبيق ضار؛ مما يسمح للقراصنة بالسيطرة على الهاتف؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وكشف الباحث إيان بير، الذي يعمل في مؤسسة غوغل بروجكت زيرو، كيف استطاع القراصنة سرقة رسائل البريد الإلكتروني والصور والرسائل، وحتى الوصول إلى الكاميرا والميكروفون عبر ثغرة في الأجهزة.

وتداركت شركة أبل المشكلة، وأصلحت الخلل في مايو الماضي.

كان يمكن اختراق هواتف آيفون من خلال شبكات "واي فاي" من خلال تقنية تسمى أبل وايرليس دايركت لينك.

وسمحت التقنية باستخدام شبكة واي فاي لإرسال الملفات والصور عبر تقنية "أبل إير دروب"، ومشاركة الشاشة بسهولة مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام (آي أو إس).

وأجرى الباحث بير تجربة عملية لاستغلال ذلك، وإظهار كيف يمكن للقراصنة اختراق جهاز عن بُعد.

وشرح من خلال مدونة كيف أنه تَمَكّن من اختراق الهاتف، بعد ستة أشهر من البحث في هذا الأمر.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:29 AM

ثغرة في هواتف آيفون تسمح للقراصنة باختراقها عن بُعد

دون أن يرتكب أصحاب الأجهزة أخطاء محددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف باحثون عن ثغرة في هواتف آيفون سمحت للقراصنة باختراقها عن بُعد، دون أن يرتكب أصحاب الأجهزة أخطاء محددة.

وعادة ما يتم اختراق الهواتف الذكية بسبب خطأ المستخدم، الذي يفتح رابطًا أو رسالة غير آمنة أو يقوم بتنزيل تطبيق ضار؛ مما يسمح للقراصنة بالسيطرة على الهاتف؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وكشف الباحث إيان بير، الذي يعمل في مؤسسة غوغل بروجكت زيرو، كيف استطاع القراصنة سرقة رسائل البريد الإلكتروني والصور والرسائل، وحتى الوصول إلى الكاميرا والميكروفون عبر ثغرة في الأجهزة.

وتداركت شركة أبل المشكلة، وأصلحت الخلل في مايو الماضي.

كان يمكن اختراق هواتف آيفون من خلال شبكات "واي فاي" من خلال تقنية تسمى أبل وايرليس دايركت لينك.

وسمحت التقنية باستخدام شبكة واي فاي لإرسال الملفات والصور عبر تقنية "أبل إير دروب"، ومشاركة الشاشة بسهولة مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام (آي أو إس).

وأجرى الباحث بير تجربة عملية لاستغلال ذلك، وإظهار كيف يمكن للقراصنة اختراق جهاز عن بُعد.

وشرح من خلال مدونة كيف أنه تَمَكّن من اختراق الهاتف، بعد ستة أشهر من البحث في هذا الأمر.

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