النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغامدي" متحدثاً رسمياً لـ"الشؤون الإسلامية"

سيكون حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من أنشطة دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، شكر الإعلامي محمد الغامدي، وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، الذي سيكون حافزاً له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

الشؤون الإسلامية الغامدي متحدثاً رسمياً

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الغامدي" متحدثاً رسمياً لـ"الشؤون الإسلامية"
سبق

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من أنشطة دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، شكر الإعلامي محمد الغامدي، وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، الذي سيكون حافزاً له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:48 PM

"الغامدي" متحدثاً رسمياً لـ"الشؤون الإسلامية"

سيكون حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
227

وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تعيين محمد بن جمعان الغامدي متحدثاً رسمياً للوزارة خلفاً لعبدالعزيز بن سعود العسكر.

يأتي ذلك في إطار الحرص على التواصل مع مختلف وسائل الإعلام؛ لإبراز رسالة الوزارة إعلامياً التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً من خلال إشرافها المباشر على بيوت الله، وما يقام فيها من أنشطة دعوية مختلفة تهم الرأي العام، مما يستدعي وجود متحدث رسمي يكون بمثابة حلقة تواصل مع مختلف وسائل الإعلام.

من جانبه، شكر الإعلامي محمد الغامدي، وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه المستمر، الذي سيكون حافزاً له لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوزارة وإبراز رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,749
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,476
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,854
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,157

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة