النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إغلاق مخبز خالف التدابير الوقائية من "كورونا" بـ"عزيزية مكة"

"المالكي": الفِرَق الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية مخبزًا مخالفًا في نطاق البلدية وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تدنٍ في مستوى النظافة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكَّد "المالكي" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، لافتًا إلى أن الجولات لا تزال مستمرة وتهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغلاق مخبز خالف التدابير الوقائية من "كورونا" بـ"عزيزية مكة"
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية مخبزًا مخالفًا في نطاق البلدية وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تدنٍ في مستوى النظافة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكَّد "المالكي" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، لافتًا إلى أن الجولات لا تزال مستمرة وتهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
11:53 PM

إغلاق مخبز خالف التدابير الوقائية من "كورونا" بـ"عزيزية مكة"

"المالكي": الفِرَق الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
616

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية مخبزًا مخالفًا في نطاق البلدية وذلك لعدم تنفيذ الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية العزيزية المهندس عمر المالكي أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، حيث تم إقفال المخبز لعدم تجهيزه بالبروتوكول المتبع به من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتم الخبز في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى تدنٍ في مستوى النظافة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكَّد "المالكي" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، لافتًا إلى أن الجولات لا تزال مستمرة وتهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
2,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,536
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,130

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة