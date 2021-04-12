النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البلدية النسائية" بالطائف تضبط مواد منتهية ومجهولة المصدر ببعض مراكز التجميل

ضمن جولاتها الرقابية لرصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

رصدت "البلدية النسائية" في أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتدني بمستوى النظافة، كما رصدت أيضًا مخالفات للاشتراطات الصحية، من بينها ضبط مواد تم تكوينها قد تُلحق الضرر بالصحة، وذلك ببعض المشاغل ومراكز التجميل في إحدى المحافظات المرتبطة والقريبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك إثر الجهود الرقابية المتواصلة التي تقوم بها "البلدية النسائية" على الأنشطة التجارية، في ظل التوجيهات والتعليمات بمتابعتها من خلال الجولات المستمرة ورصد مدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"البلدية النسائية" بالطائف تضبط مواد منتهية ومجهولة المصدر ببعض مراكز التجميل
سبق

رصدت "البلدية النسائية" في أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتدني بمستوى النظافة، كما رصدت أيضًا مخالفات للاشتراطات الصحية، من بينها ضبط مواد تم تكوينها قد تُلحق الضرر بالصحة، وذلك ببعض المشاغل ومراكز التجميل في إحدى المحافظات المرتبطة والقريبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك إثر الجهود الرقابية المتواصلة التي تقوم بها "البلدية النسائية" على الأنشطة التجارية، في ظل التوجيهات والتعليمات بمتابعتها من خلال الجولات المستمرة ورصد مدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:20 AM
اخر تعديل
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
04:15 AM

"البلدية النسائية" بالطائف تضبط مواد منتهية ومجهولة المصدر ببعض مراكز التجميل

ضمن جولاتها الرقابية لرصد مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,036

رصدت "البلدية النسائية" في أمانة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" مواد منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتدني بمستوى النظافة، كما رصدت أيضًا مخالفات للاشتراطات الصحية، من بينها ضبط مواد تم تكوينها قد تُلحق الضرر بالصحة، وذلك ببعض المشاغل ومراكز التجميل في إحدى المحافظات المرتبطة والقريبة.

وتفصيلاً، جاء ذلك إثر الجهود الرقابية المتواصلة التي تقوم بها "البلدية النسائية" على الأنشطة التجارية، في ظل التوجيهات والتعليمات بمتابعتها من خلال الجولات المستمرة ورصد مدى التزامهم وتقيدهم بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,052
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,237
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,329

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة