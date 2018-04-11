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قد يبدو غريباً استئناف حركة الطيران في الجائحة.. هذه الدولة فعلتها!

قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس وفرضت قواعد صارمة

بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قرّرتها الحكومة لمدة 15 يوماً، قرّرت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءاً من الخميس المقبل.

وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي.

وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة؛ حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضرراً من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.

وقالت "بامبو إيرويز" إنها ستبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري، بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته.

ووفق "رويترز" أعلنت "فيتجيت إير" أيضاً أنها ستبدأ تسيير الرحلات، الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلاً للتغيير.

والإثنين، أوصت وزارة الصحة في فيتنام، باستمرار العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

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قد يبدو غريباً استئناف حركة الطيران في الجائحة.. هذه الدولة فعلتها!
سبق

بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قرّرتها الحكومة لمدة 15 يوماً، قرّرت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءاً من الخميس المقبل.

وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي.

وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة؛ حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضرراً من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.

وقالت "بامبو إيرويز" إنها ستبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري، بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته.

ووفق "رويترز" أعلنت "فيتجيت إير" أيضاً أنها ستبدأ تسيير الرحلات، الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلاً للتغيير.

والإثنين، أوصت وزارة الصحة في فيتنام، باستمرار العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:35 AM

قد يبدو غريباً استئناف حركة الطيران في الجائحة.. هذه الدولة فعلتها!

قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس وفرضت قواعد صارمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,891

بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قرّرتها الحكومة لمدة 15 يوماً، قرّرت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءاً من الخميس المقبل.

وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز" و"فيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي.

وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة؛ حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضرراً من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.

وقالت "بامبو إيرويز" إنها ستبدأ تسيير الرحلات يوم 16 أبريل الجاري، بشكل جزئي، على أن تستأنف الحركة على جميع الخطوط في 20 من الشهر ذاته.

ووفق "رويترز" أعلنت "فيتجيت إير" أيضاً أنها ستبدأ تسيير الرحلات، الخميس، لكنها قالت إن جدول رحلاتها قد يكون قابلاً للتغيير.

والإثنين، أوصت وزارة الصحة في فيتنام، باستمرار العمل بقواعد التباعد الاجتماعي لكبح انتشار الفيروس.

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