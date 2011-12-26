اختتام منافسات البطولة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء

حقق خلالها المنتخب السعودي 4 ميداليات متنوعة

اختتمت، اليوم، السبت، منافسات البطولة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء "بندقية ومسدس"، التي استمرت ثلاثة أيام، عبر تطبيق زوم، بمشاركة 45 راميًا من خمس دول.

وحقق رماة المنتخب السعودي، أربع ميداليات متنوعة، على المستوى الفردي والفرق، وشارك في تحكيم البطولة من السعودية: نوار عوض الجعيد، علي صالح الشمراني، أحمد محمد قيسي، عبدالله سليمان السويد.

وجاءت نتائج المسدس، بتحقيق الرامي عطا الله نداء العنزي، المركز الأول والميدالية الذهبية "فردي"، وعلى مستوى "الفرق"، حقق رماة المنتخب المركز الأول والميدالية الذهبية، عن طريق الرماة: عقيل عبدالهادي البدراني، ومحمد فهد الهلالي، وعطا الله نداء العنزي.

وفي منافسات البندقية، حقق رماة المنتخب المركز الثاني والميدالية الفضية "فردي" عن طريق الرامي حسين غويلي الحربي، وعلى مستوى "الفرق"، حقق رماة المنتخب، المركز الثاني والميدالية الفضية، عن طريق الرماة: حسين غويلي الحربي، ومسفر عبود العماري، وفايز صعفق العنزي.

وتأتي البطولة، ضمن روزنامة نشاط الاتحاد للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020، علمًا بأن الاتحاد سينظم، بمشيئة الله تعالى، خلال الفترة من 27-31 ديسمبر الجاري، بطولة المملكة لرماية أسلحة ضغط الهواء "بندقية ومسدس"، وبمشاركة جميع رماة المنتخب.