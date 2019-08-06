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تحذير من "مطرية رعدية" تضرب 10 مواقع بالباحة.. و"المدني": في خدمتكم

حالة تبدأ ظهرًا وتستمر 10 ساعات ودعوة لاتباع الإرشادات ومتابعة "التوعية"

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من حالة مطرية رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما ينتج عنه تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل كلًّا من: (الباحة، بلجرشي، العقيق، المخواة، الحجرة، القرى، المندق، بني حسن، قلوة، فرعة، غامد الزناد).

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن الحالة الجوية تشمل أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، تبدأ الساعة (11) صباح اليوم الثلاثاء، وتكون نهاية الحالة الساعة (9) مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات".

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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تحذير من "مطرية رعدية" تضرب 10 مواقع بالباحة.. و"المدني": في خدمتكم
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من حالة مطرية رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما ينتج عنه تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل كلًّا من: (الباحة، بلجرشي، العقيق، المخواة، الحجرة، القرى، المندق، بني حسن، قلوة، فرعة، غامد الزناد).

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن الحالة الجوية تشمل أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، تبدأ الساعة (11) صباح اليوم الثلاثاء، وتكون نهاية الحالة الساعة (9) مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات".

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:59 AM

تحذير من "مطرية رعدية" تضرب 10 مواقع بالباحة.. و"المدني": في خدمتكم

حالة تبدأ ظهرًا وتستمر 10 ساعات ودعوة لاتباع الإرشادات ومتابعة "التوعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من حالة مطرية رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما ينتج عنه تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل كلًّا من: (الباحة، بلجرشي، العقيق، المخواة، الحجرة، القرى، المندق، بني حسن، قلوة، فرعة، غامد الزناد).

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: إن الحالة الجوية تشمل أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة، تبدأ الساعة (11) صباح اليوم الثلاثاء، وتكون نهاية الحالة الساعة (9) مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "نأمل من الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات".

وشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ونذكّر الجميع بأننا جميعًا في خدمتهم على الرقم (٩٩٨) وعلى مدار الساعة؛ متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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